Wilson decepciona, enquanto Chiquinho e Parede se destacam em Florianópolis. Confira as atuações

Redação Bem Paraná

A TUAÇÕES INDIVIDUAIS



Wilson ( 5,0 )

No primeiro gol, bola por baixo das pernas.



Leandro Silva ( 6,5 )

Jogador que mais realizou desarmes. Um chute perigoso a gol.



Alan Costa ( 6,0 )

Sem culpa nos gols. Bem na bola aérea e na saída de bola.



Rafael Lima ( 5,0 )

Tomou drible desconcertante de Felipe Amorim no 1º gol do jogo.



Abner ( 7,0 )

Cruzamento perfeito para Guilherme marcar o primeiro gol do Coxa .



Simião ( 6,0 )

Deixou o campo pelo cansaço. Pouco participativo nas jogadas de ataque.



Uillian Corre i a ( 6,0 )

Entrou aos 3 1 -2º e logo em seguida veio a virada.



Vitor Carvalho ( 6,0 )

Jogou simples e com tranquilidade. Bem na marcação.



Guilherme Parede ( 7, 5 )

Jogador mais incisivo da equipe. Destacou-se jogando principalmente pela direita.



Jean Carlos ( 5, 0 )

Uma bela cobrança de falta que parou no travessão. E só.



Bruno Moraes ( 6,5 )

Entrou na volta do intervalo e participou do lance do 2º gol.



Chiquinho ( 7,5 )

Maestro da equipe. Boas enfiadas de bola e lançamentos longos.



Yan Sasse ( S/N )

Entrou aos 40-2º. Pouco tempo em campo. Sem nota.



Guilherme ( 7,0 )

Boa movimentação dentro e fora da área e um gol de oportunismo.