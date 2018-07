Wilson evita derrota no Couto Pereira, mas Coritiba joga mal e desperdiça chance de entrar no G4

Rodolfo Luis Kowalski

Lá no Alto de tantas Glórias brilhou o… Wilson! Pode até soar repetitivo, mas o jogador de 34 anos (sim, sempre ele) foi novamente o herói coxa-branca na noite deste sábado (28 de julho), contra a Ponte Preta. Na partida em que alcançou o posto de sexto goleiro que mais vezes vestiu a camisa alviverde, com 176 jogos, ele foi o responsável por evitar a derrota do time da casa. A se lamentar (e muito), porém, o fato de o time, ao empatar em 0 a 0, desperdiçar uma ótima oportunidade para entrar no G4 da Série B.



Agora com 28 pontos, o Coxa sobe duas posições na tabela e aparece na quinta colocação, empatado em pontos com Avaí (4º colocado) e Figueirense (3º). Os times catarinenses, contudo, levam vantagem no saldo de gols (+10 contra +3, no caso do time azul) e no número de vitórias (oito do alvinegro contra sete do alviverde), respectivamente. Já a Macaca chega a 25 pontos, mas cai duas posições e termina a rodada em 10º lugar.



No próximo sábado, o Coritiba volta a campo para enfrentar o líder Fortaleza no Castelão, às 16h30. Já a equipe de Campinas (SP) recebe às 19 horas do mesmo dia o Avaí no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara – o clube foi punido pelo STJD por causa de um rojão atirado no gramado do Moisés Lucarelli durante a partida contra o CSA, no início de junho, e por isso não joga em seu estádio.



Wilson, sempre Wilson



O goleiro e ídolo coxa-branca fez sua partida de número 176 pelo clube e ultrapassou Rafael (destaque do time campeão brasileiro de 1985) na lista dos arqueiros que mais jogaram pelo Coxa. Ele é o sexto no ranking, atrás de nomes como Jairo (410 jogos), Vanderlei (301), Hamilton (233), Edson Bastos (202) e Fernando Prass (186). Além das grandes defesas (entre elas nove pênaltis), o goleiro já marcou seis gols pelo clube do Alto da Glória.



ESCALAÇÕES



O técnico Eduardo Baptista apostou na manutenção da equipe que havia vencido o Goiás na última terça-feira. A única mudança no time titular foi o retorno de Uillian Correia, suspenso na última rodada, no lugar de Julio Rusch. Seguem em recuperação no departamento médico o zagueiro Geovane e o ponta Iago Dias, enquanto o meia Thiago Lopes e o lateral-direito Carlos César, que ainda não estreou pelo Coxa, estão em fase final de recuperação.



Na Ponte Preta, os desfalques eram numerosos e mais importantes. Ao todo foram seis desfalques, um deles o meia Tiago Real, ex-Coritiba, por questões físicas. Os outros eram Felippe Cardoso, em fase de transição, Orinho, Murilo e Roberto, todos no departamento médico, e o recém-contratado Victor Rangel, que passa por recondicionamento.



PRIMEIRO TEMPO



Antes do jogo, o discurso de João Brigatti era de que a Ponte Preta deveria “respeitar” mais o Coxa, ou seja, atuar de forma mais cautelosa. “ Marcar atrás da linha da bola e sair no contra-ataque para surpreender o Coritiba”, chegou a afirmar o treinador do time de Campinas.



Com a bola rolando, contudo, foi a equipe da Macaca quem se impôs no Couto Pereira. Os donos da casa até tiveram mais posse de bola (57%), mas faltava criatividade ao meio de campo e mobilidade aos jogadores do ataque. Para piorar, a equipe também pecava na saída de jogo, entregando passes fáceis ao adversário, e tinha grande dificuldades para conter os avanços do time paulista pelas laterais.



“ Tudo vai mal. Tudo, tudo, tudo, tudo”, cantaria Gal Costa se fosse torcedora do Coritiba. O resultado foi que Wilson (insisto: sempre ele!) teve de intervir pelo menos em quatro ocasiões para evitar o gol dos visitantes . Ao todo, foram nove finalizações contra a meta coxa-branca (cinco chutes no alvo), enquanto os mandantes arremataram apenas quatro vezes, nenhuma no alvo.



SEGUNDO TEMPO



Na tentativa de acertar o time, Eduardo Baptista não economizou nas substituições logo na volta do intervalo e sacou do time William Matheus e Alisson Farias para as entradas de Chiquinho e Nathan, respectivamente.



Defensivamente o Cortiba até melhorou seu desempenho e passou a sofrer menos, mas ofensivamente a equipe ainda era um deserto de ideias. O resultado foi uma partida mais equilibrada, mas também mais truncada. Em vez de chances de gol, como na primeira etapa, foram os lances bizarros que acabaram se destacando.



No primeiro deles, aos dois minutos, Danilo Barcelos teve a oportunidade ficar cara a cara com Wilson após bobeada da defesa adversária, mas tropeçou na bola e desperdiçou. Um minuto depois, Leandro Silva entrou para a lista dos “melhores piores momentos” do jogo ao não conseguir dominar passe fácil pelo lado esquerdo. Contra o Goiás, já havia vivido um “momento Batshuayi” ao tentar afastar uma bola da defesa e acertar o próprio rosto.



O “show de horrores” foi completado aos 12 minutos, quando Leandro Silva (ele de novo!) recebeu passe de Guilherme Parede perto da linha de fundo e tentou cruzar, mas toco u a bola com o pé de apoio e acabou furando.



Enquanto os lances bizarros se acumulavam, a primeira chance de gol veio apenas aos 24 minutos. Em sua última jogada (na sequência seria substituído por Jean Carlos), Yan Sasse quase acertou um lindo chute de perna esquerda de fora da área.



Aos 28, o único suspiro de futebol dos 45 minutos derradeiros: autor do gol da vitória coxa-branca em Goiânia, o menino Nathan recebeu a bola dentro da área, colocou ela no meio das pernas de Renan Fonseca e chutou. A bola iria no gol – e dificilmente o goleiro defenderia. Mas Léo Santos apareceu no último instante para travar a finalização.



NÚMEROS DO JOGO



O Coritiba terminou a partida com 57% de posse de bola e 338 passes trocados, com índice de acerto de 88%. Já a Ponte trocou menos passes (257), mas teve um percentual de precisão maior (89%) e também foi mais agressiva nos desarmes (18 contra 14). Mas a estatística que melhor ilustra a péssima noite coxa-branca é o das finalizações: foram 11 chutes a gol do Coritiba, sendo apenas um no alvo (9%), contra 13 do time paulista, que acertou o pé em sete ocasiões (54%) e só não conseguiu abrir o placar porque do outro lado estava Wilson.



FICHA TÉCNICA



Coritiba 0 x 0 Ponte Preta



Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Romércio, Rafael Lima e William Matheus (Chiquinho); Vitor Carvalho e Uillian Correia; Guilherme Parede, Yan Sasse (Jean Carlos) e Alisson Farias (Nathan); Jonatas Belusso. Técnico: Eduardo Baptista

Ponte Preta: Ivan, Igor, Renan Fonseca, Léo Santos e Ruan; Nathan, João Vitor (Felipe Saraiva) e Paulinho (André Castro); Danilo Barcelos (Neto Costa), André Luis e Júnior Santos. Técnico: João Brigatti

Cartões amarelos: João Vitor (P); Romércio (C)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Público: 9.223 pagantes (9.550 total)

Renda: R$ 133.442,00

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), sábado (28 de julho) às 19 horas





PRINCIPAIS LANCES



Primeiro tempo



1 – Cobrança de escanteio de Alisson Farias. O goleiro Ivan afasta com um soco e Guilherme Parede chuta de fora da área na sobra, por cima do gol.



4 – Falta de William Matheus em André Luís. Danilo Barcelos vai para a cobrança e manda direto para o gol com um chute rasteiro. Wilson segura.



9 – Ponte Preta erra na saída de bola. Uillian Farias aproveita e toca para Vitor Carvalho, que chuta de muito longe. A bola desvia em Léo Santos e vai para o lado oposto ao qual havia pulado o goleiro. Mas não entra.



11 – Boa jogada da Ponte pela direita do ataque. Igor fica cara a cara com Wilson e tenta tocar para Danilo Barcelos chegar batendo, mas Leandro Silva estica a perna e afasta o perigo. Na “hora H”!



18 – Igor erra ao sair jogando na defesa e perde a bola para Alisson Farias. Léo Santos se prepara para dar o combate, mas escorrega e abre campo para o atacante. Em vez do chute, o jogador do Coxa tenta o drible em cima de Nathan e acaba desarmado.



23 – Cruzamento de Ruan da esquerda. Romércio afasta a bola da área, mas a sobra fica com Paulinho de frente para o gol. Ele chuta forte, mas Rafael Lima coloca o corpo na frente e salva.



26 – Guilherme Parede toca errado dentro da área e entrega o ouro para Ruan. O lateral rola para a pequena área, mas ninguém chega para completar. Na sequência, João Vitor rola para Junior Santos chutar por cima do gol.



29 – Ruan recebe a bola na lateral, invade a área e tenta surpreender Wilson com um chute forte. O goleiro espalma e o jogador da Macaca chuta de novo, mas para na zaga.