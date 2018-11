Wilson Lima, do PSC, e Amazonino Mendes, do PDT, disputarão o segundo turno no Amazonas

Folhapress

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Com 32,08% dos votos, o atual governador do Amazonas, Amazonino Mendes (PDT), vai disputar o segundo turno das eleições com o jornalista e ex-apresentador de TV Wilson Lima (PSC), que teve 34,55% dos votos válidos no primeiro turno –com 94% das seções apuradas.

Atualmente cumprindo um mandato "tampão" de governador pelo Amazonas, Amazonino Mendes tenta a quinta gestão, enquanto Wilson se afastou de um programa televisivo para disputar o cargo pela primeira vez.

Após o segundo turno definido, as próximas semanas de campanha até a votação do dia 26 devem ser marcadas por uma disputa pelo apoio dos candidatos derrotados, principalmente o deputado estadual David Almeida (PSB), que teve 23,51% dos votos, e o senador Omar Aziz (PSD), com 7,95%.