Wilson marca gol e Coritiba empata com o Criciúma

Silvio Rauth Filho

O Coritiba empatou em 2 a 2 com o Criciúma, nessa terça-feira (dia 21) à noite, no Estádio Heriberto Hulse, pela 22ª rodada da Série B. Com o resultado, o time paranaense ficou na 10ª colocação, com 30 pontos. O 4º colocado (Goiás) está com 34 pontos. A equipe catarinense aparece na tabela em 14º lugar, com 25 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Esse foi o segundo jogo com Tcheco efetivado como técnico do Coritiba. No primeiro, sofreu derrota para o Atlético-GO. O time volta a jogar sexta-feira, contra o Oeste, no Couto Pereira.

Os gols do Coritiba foram marcados pelo atacante Guilherme (ex-Chapecoense) e pelo goleiro Wilson, em cobrança de pênalti.

Wilson agora é o terceiro maior artilheiro do Coxa em 2018, com quatro gols em 40 jogos. Só fica atrás de Guilherme Parede (9 gols em 33 jogos) e Yan Sasse (5 gols em 25 jogos). Na Série B, Wilson também é o terceiro do time, com 3 gols em 22 jogos, atrás de Parede (6 gols em 17 jogos) e Yan Sasse (4 gols em 20 jogos).

No total, o goleiro já soma sete gols nas 180 partidas pelo Coritiba.

FASES

O Criciúma vive melhor fase. Agora soma três vitórias, três empates e uma derrota nos últimos sete jogos. Nesse mesmo período, o Coritiba somou uma vitória, quatro empates e duas derrotas.

ESCALAÇÃO

Tcheco promoveu três mudanças no time. Entraram o lateral-esquerdo William Matheus, o volante Simião e o meia Carlos Eduardo. Eles entraram nas vagas de Alex Alves, Alisson Farias e Jonatas Belusso. O desfalque era o zagueiro Romércio. No jogo anterior, o técnico usou o esquema tático 4-1-4-1, com Belusso como centroavante e Uillian Correia como único volante. Dessa vez, mudou o 4-3-1-2, com Guilherme e Parede no ataque. Carlos Eduardo era o meia ofensivo. A linha de três tinha Uillian Correia (centro), Kiss (direita) e Simião (esquerda).

PRIMEIRO TEMPO

O novo esquema de Tcheco melhorou o desempenho ofensivo da equipe, com boas triangulações pelo e com a bola chegando facilmente aos atacantes. No entanto, os sistema defensivo ficou vulnerável, principalmente pelos lados do campo. Quando o Criciúma invertia a jogada (começava na esquerda e mudava para a direita, por exemplo), a defesa do Coxa se desmontava. E as falhas individuais pesaram novamente. Aos 21, Carlos Cesar derrubou Zé Carlos (ex-Paraná) na área. Pênalti. O próprio Zé Carlos cobrou e fez 1 a 0. Aos 23, Elvis (ex-Paraná) cruzou, Carlos César falhou e Vitor Feijão (ex-Paraná) ficou livre para marcar 2 a 0. O Coxa diminuiu para 2 a 1 aos 46, após boa jogada de Kiss e finalização de Guilherme.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, Tcheco tirou o volante Kiss e colocou o centroavante Bruno Moraes. O Coxa ficou mais ofensivo e o Criciúma recuou. Mesmo pouco organizado, o time paranaense foi melhor na segunda etapa e conseguiu criar chances. Aos 21, saiu o volante Simião e entrou o meia Yan Sasse. Aos 29, troca de meias: saiu Carlos Eduardo e entrou Alisson Farias. Aos 30, pênalti para o Coritiba, por toque de mão de Jean Mangabeira. Wilson cobrou e fez 2 a 2. Aos 38, cometeu falta na lateral, levou o 2º amarelo no jogo e acabou expulso. O Coxa ficou com um a menos.

ESTATÍSTICAS

No total dos 90 minutos, o Coritiba teve 58% de posse de bola, 11 finalizações (5 certas), 87% de precisão nos passes e 1 escanteio. O Criciúma somou 13 arremates (4 certos), 6 escanteios e 89% de acerto de passes. Os dados são do Footstats.

CRICIÚMA 2 x 2 CORITIBA

Criciúma: Belliato; Sueliton, Nino, Liel e Marlon; Jean Mangabeira (Alex Maranhão) e Eduardo; Luiz Fernando, Elvis e Vitor Feijão (Andrew); Zé Carlos. Técnico: Mazola Junior

Coritiba: Wilson; Carlos César, Thalisson Kelven, Rafael Lima e William Matheus; Uillian Correia, Vinícius Kiss (Bruno Moraes), Simião (Yan Sasse) e Carlos Eduardo (Alisson Farias); Guilherme e Guilherme Parede. Técnico: Tcheco

Gols: Zé Carlos (21-1º), Vitor Feijão (23-1º), Guilherme (46-1º), Wilson (32-2º)

Expulsão: Thalisson Kelven (38-2º)

Cartões amarelos: Guilherme, Thalisson Kelven, Carlos César (Cor). Vitor Feijão, Elvis, Sueliton, Marlon (Cri).

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC) Público: 2.098 total (Renda R$ 43.690)

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

5 – Kiss invade a área e cruza rasteiro. Nino tira na pequena área, antes que Guilherme finalize.

6 – Marlon cruza. Zé Carlos finaliza ao lado do gol.

10 – Zé Carlos cruza. Elvis finaliza ao lado do gol.

13 – Guilherme Parede cai na área ao dividir com Liel e pede pênalti. O árbitro dá amarelo para o atacante, por simulação.

21 – Gol do Criciúma. Carlos Cesar derruba Zé Carlos na área. Zé Carlos cobra à esquerda de Wilson, que cai para a direita.

23 – Gol do Criciúma. Elvis cruza da direita. Vitor Feijão chuta no canto.

29 – Parede invade a área e chuta cruzado. O goleiro espalma.

37 – Falta na esquerda. Carlos Eduardo cruza. A bola sobra para William Matheus, que erra a bola na cara do gol.

46 – Gol do Coritiba. Vinícius Kiss cruza rasteiro. Guilherme entra livre e chuta.

Segundo tempo

1 – Zé Carlos chuta cruzado. Rafael Lima desvia. A bola vai para o gol. Wilson salva.

18 – Zé Carlos ajeita de cabeça para a meia-lua. Eduardo chuta sobre o gol.

19 – Chutão para a área. Marlon falha e Parede chuta perto, ao lado.

23 – Zé Carlos lança. Vitor Feijão sai na cara do gol. O árbitro marca impedimento. Lance polêmico.

30 – Jean usa o braço para cortar a bola. Pênalti.

32 – Gol do Coritiba. Wilson cobra à direita do goleiro, que não alcança.