Wilson pega pênalti aos 49, Coritiba vence o Goiás e encerra jejum de cinco meses

Silvio Rauth Filho

O Coritiba venceu por 1 a 0 Goiás, nessa terça-feira (dia 24) à noite, em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B. Com o resultado, o time paranaense chegou a 27 pontos e ficou em 6º lugar, empatado em pontos com o quarto colocado (o Vila Nova). Só não entrou no G4 por causa dos critérios de desempate. A equipe goiana está na 9ª colocação, com 24 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

O gol do Coritiba foi marcado pelo ponta Nathan, 19 anos, recém-promovido dos juniores. Foi o primeiro da carreira profissional dele, que começou há um mês.

A vitória foi garantida aos 49 minutos do segundo tempo. O goleiro Wilson defendeu pênalti cobrado por Giovanni, do Goiás.

O resultado encerrou um jejum de cinco meses e 12 partidas sem vitórias como visitante. A última vitória fora de casa havia ocorrido em 22 de fevereiro – 2 a 0 sobre o Uberlândia, pela Copa do Brasil.

O Coxa começou a rodada como pior visitante da Série B, com quatro empates e quatro derrotas. Agora, conseguiu a primeira vitória fora de casa e subiu para 15º nesse ranking.

O placar interrompeu a boa série do Goiás, que vinha de seis vitórias e um empate. No mesmo período, o Coritiba havia somado uma vitória, quatro empates e duas derrotas.

TÉCNICO

O técnico Eduardo Baptista tem agora 15 jogos no Coritiba — seis vitórias, seis empates e três derrotas.

DESEMPENHO

O Coritiba não teve uma grande atuação contra o Goiás. No entanto, foi a performance mais consistente do Coxa na Série B de 2018, mostrando evolução no sistema defensivo, no meio-campo e no ataque. Jonatas Belusso deu mais mobilidade ao ataque. Guilherme Parede e Alisson Farias fizeram um bom trabalho pelas pontas. Yan Sasse participou mais da construção das jogadas. O time segue ainda com alguns defeitos, mas conseguiu apresentar vários aspectos positivos.

ESCALAÇÃO

O desfalque no Coritiba era o volante Uillian Correia, suspenso. Seguem em recuperação e fora do time: Carlos Cesar, Thiago Lopes, Geovane e Iago Dias. Eduardo Baptista armou o time no 4-2-3-1, com Guilherme Parede (direita), Yan Sasse (centro) e Alisson Farias (esquerda) na linha de três. O Goiás não tinha Renato Cajá e Lucão.

PRIMEIRO TEMPO

O Goiás controlou o meio-campo e conseguiu jogar mais avançado no primeiro tempo. Os meias centrais, Giovanni e Gedoz, se destacaram nesse período, mostrando técnica e visão de jogo. O Coritiba ficou recuado e conseguiu levar perigo em contra-ataques. A velocidade de Guilherme Parede e a movimentação inteligente de Jonatas Belusso foram as armas do Coxa. No geral, cada time teve duas boas chances de gol nos primeiros 45 minutos.

SEGUNDO TEMPO

O jogo seguiu equilibrado na segunda etapa, com boas jogadas ofensivas das duas equipes. Aos 22, a primeira substituição no Coxa: saiu Alisson Farias e entrou Nathan. Aos 27, saiu Yan Sasse e entrou Jean Carlos. O time paranaense abriu o placar em seguida, aos 28, quando Leandro Silva fez boa jogada na direita e cruzou na medida para Nathan fuzilar. Aos 35, saiu Belusso e entrou Bruno Moraes. Aos 47, Bruno Moraes foi expulso, ao cometer falta para barrar um contra-ataque. Aos 47, William Matheus cortou com o braço um cruzamento. Pênalti. Giovanni cobrou no centro do gol, rasteiro. Wilson salvou.

ESTATÍSTICAS

Ao final dos 90 minutos, o Coritiba somou 41% de posse de bola, 11 finalizações (4 certas), 86% de precisão nos passes e 5 escanteios. O Goiás teve 59% de posse de bola, 12 arremates (6 certos), 87% nos passes e 6 escanteios. Os dados são do Footstats.

GOIÁS 0 x 1 CORITIBA

GOIÁS: Marcos; Alex Silva, David Duarte, Edcarlos (Felipe Garcia) e Ernandes; Gilberto; Maranhão, Giovanni, Felipe Gedoz (Tiago Luís) e Michael; Junior Viçosa (Jacó). Técnico: Ney Franco

CORITIBA: Wilson; Leandro Silva, Romércio, Rafael Lima e William Matheus; Vitor Carvalho e Julio Rusch; Guilherme Parede, Yan Sasse (Jean Carlos) e Alisson Farias (Nathan); Jonatas Belusso (Bruno Moraes). Técnico: Eduardo Baptista

Gols: Nathan (28-2º)

Expulsão: Bruno Moraes (47-2º)

Cartões amarelos: William Matheus, Vitor Carvalho, Bruno Moraes, Jean Carlos (C).

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Púlbico: 11.498 pagantes

Local: Estádio Olímpico, em Goiânia

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Viçosa chuta. A zaga tira. Giovanni pega rebote e manda de fora da área. Wilson defende.

5 – Parede chuta de fora da área. A bola vai sobre o gol.

14 – Parede dribla um e cruza rasteiro. Belusso quase alcança.

18 – Wilson lança. Belusson recebe na ponta, dribla um e toca na medida para Yan Sasse. Na cara do gol, Sasse chuta e a bola raspa o travessão.

27 – Maranhão cruza. William Matheus corta mal. Michael tenta driblar Wilson, que mostra reflexos e salva o Coxa.

36 – Gedoz chuta de fora da área. Wilson agarra quase no centro.

37 – William Matheus cruza. Parede chuta para fora.

46 – Leandro Silva arrisca da linha de fundo. A bola passa perto, sobre o gol.

Segundo tempo

1 – Yan Sasse invade a área e toca para Belusso, que gira e chuta. A zaga bloqueia.

11 – Lateral cobrado para a área. Viçosa ajeita e Michael, na cara do gol, chuta. Wilson salva com os pés.

25 – Michael solta a bomba de fora da área. Wilson espalma.

28 – Gol do Coritiba. Leandro Silva faz boa jogada na direita e cruza na medida para Nathan fuzilar.

44 – Falta perto da área. Tiago Luís cobra perto, sobre o gol.

49 – Bola alta na área. William Matheus corta com o braço. Pênalti. Giovanni cobra rasteiro, quase no meio. Wilson defende.