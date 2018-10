Goleiro Wilson sofre lesão no joelho e não joga mais pelo Coritiba em 2018

Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

Wilson sofre lesão e não joga mais pelo Coritiba em 2018

O Coritiba não terá o goleiro Wilson, 34 anos, para os próximos jogos na Série B. O camisa 84 do Coritiba sofreu uma lesão no joelho em um lance na segunda etapa da partida diante do Paysandu, no último sábado, em Belém-PA.

Após o retorno a Curitiba, o atleta foi submetido a exames complementares que confirmaram uma lesão no ligamento cruzado posterior. De acordo com os profissionais do clube, o atleta deve ficar imobilizado de quatro a seis semanas e, em seguida, dará sequência aos trabalhos de reabilitação com os fisioterapeutas do clube.

O retorno do atleta aos gramados deve ocorrer somente no início do próximo ano.

Faltam cinco rodadas para o final da Série B de 2018.

Wilson tem contrato com o Coritiba até 2020.

O reserva imediato de Wilson é Rafael Martins, 26 anos, revelado na base do clube. Ele só disputou uma partida pela equipe principal em 2018 – derrota por 3 a 0 para o Maringá, no Couto Pereira.

RECORDISTA

Wilson é o jogador do Coritiba com mais jogos em 2018, com 51 atuações. Só ficou fora de uma partida no ano. Em 2017, ele também liderou esse ranking dentro do elenco do clube, com 57 jogos.

Entre os goleiros do Coritiba, Wilson é o quinto que mais atuou pelo clube, em toda história, com 191 jogos.

Os goleiros que mais jogaram pelo Coritiba

Jairo 410 jogos

Vanderlei 301 jogos

Hamilton 233 jogos

Edson Bastos 202 jogos

Wilson 191 jogos