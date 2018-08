A Wipro Limited, empresa global líder em Tecnologia da Informação, Consultoria e Serviços de Processos de Negócios, anunciou os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal 2018-2019. A receita bruta da companhia no período foi de US$ 2 bilhões, um aumento sequencial de 2,6% na comparação com o ano anterior. A Wipro também obteve um aumento de 9,9% nos seus lucros por ação (EPS).

Rentabilidade

A Porto Seguro atingiu a melhora de 6,2 p.p. no índice combinado do 2T18, culminou num aumento do resultado operacional de seguros em 4 vezes, superando a queda da taxa de juros.

A capital do luxo

A unidade Bana Premium inaugurou o primeiro centro automotivo de luxo que atenderá os superesportivos e os veículos multimarcas importados da capital. O centro automotivo Bana Premium faz parte do padrão Black Cube Pirelli, exigido pela marca italiana de pneus.

* Um estudo realizado pela consultoria de tecnologia Cognizant, aponta que até 2025 as distinções entre loja física e on-line deverão desaparecer. De olho nessa tendência, a Cacau Show irá testar, em evento em São Paulo, vendas omni-channel.

* A especialista em cirurgia da mão e microcirurgia, a médica ortopedista do Hospital Santa Cruz de Curitiba, Dra. Marcela Penna, visitou o Chang Gung Memorial Hospital, em Taiwan – referência mundial em microcirurgia reconstrutiva.

* O advogado criminalista e professor Guilherme Brenner Lucchesi lançou o livro Punindo a culpa como dolo: o uso da cegueira deliberada no Brasil.

* A regional Paraná da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA/PR) premiou os melhores projetos do Concurso de Ideias Agisa Todeschini. O objetivo do concurso foi premiar o melhor projeto criado para um módulo habitacional de container, que será usado como um espaço pedagógico no Lar Infantil Sol Amigo, instituição beneficiada com a edição 2018 do Projeto Mueller Ecodesign Social. Ao todo foram 15 propostas classificadas na premiação, sendo os seguintes ganhadores: o primeiro lugar ficou com os arquitetos catarinenses Camila de Melo Paganelli e Vincenzo Balistieri Perciavalle, de Itajaí (SC). A segunda colocação foi para os arquitetos cariocas Guilherme Cunha e Roger Peicho. Já o terceiro lugar foi conquistado pelo arquiteto Eduardo Baptista Lopes e pelos estudantes Artur Guilherme Bernardoni e Mariah Vieira Mafra, de Santa Catarina.

* Começou a Feira de Imóveis do Paraná. O evento, considerado o maior do setor no Estado, vai até domingo, 19 de agosto, em novo endereço: o Centro de Eventos do Sistema Fiep, no Jardim Botânico.

* A rede de comida japonesa WikiMaki levou o índio de ouro no POPAI Brasil 2018, na categoria Projeto para Design e Arquitetura de Loja e Projeto Trade, com o projeto do novo layout das lojas, criado pela Brainbox Branding 360.

* O ParkShoppingBarigüi estreia a exposição gratuita “Acredite, é verdade”, uma experiência sensorial desenvolvida pelo canal Nat Geo Kids que chega pela primeira vez em Curitiba. Atração interativa propõe desvendar fatos do mundo animal, do corpo humano e do sistema solar de maneira interativa e lúdica. O evento também contará com Espaço Kids com oficinas e brincadeiras.