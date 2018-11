Witzel participou de ato no Rio em que placa de Marielle foi quebrada

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-juiz Wilson Witzel (PSC), candidato ao governo do Rio de Janeiro, participou do ato em que a placa em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL), morta no início do ano, foi quebrada.

Ele estava sobre o teto de uma van em Petrópolis (RJ) ao lado do deputado estadual eleito Rodrigo Amorim (PSL), que a quebrou, e do deputado federal eleito Daniel Silveira (PSL).

Imagens de Silveira mostram que a placa chegou à região Serrana quebrada apenas na ponta, dano causado quando foi retirada da Cinelândia, onde estava fixada sobre a da praça Floriano, nome oficial do local.

A gravação não mostra o momento em que ela é partida ao meio. Mas é possível notar surpresa de Silveira com o ato. Witzel não é filmado neste momento.

Em nota, o candidato do PSC disse ter sido surpreendido com a presença da placa e sua apresentação ao público.

"Não falei em meu discurso sobre a placa, fui surpreendido com a sua apresentação e qualquer pessoa que venha a imputar a mim qualquer coisa relativa a ela sofrerá as sanções penais cabíveis. Qualquer questão relativa a essa placa deve ser perguntada aos deputados eleitos responsáveis", afirmou ele, em nota.

Ele também disse que "lamenta a morte de qualquer ser humano em circunstâncias criminosas e que as investigações de homicídio devem ser conduzidas com rigor, e assim será feito caso seja eleito".