Workshop e concerto  na Capela Santa Maria

Composto pelos músicos David Zambon (tuba), Jean-Marc Fabiano (acordeão) e Patrick Zygmanowski (piano), o Trio Innova Jazz desembarca em Curitiba nesta semana, para workshop gratuito na quarta-feira (15/8) e concerto na quinta-feira (16/8). O trio francês foca no ritmo do jazz e do tango, para apresentar suas composições de forma sofisticada e livre da forma da dança.

No concerto sob o signo do tango e da Argentina, especialmente as obras de Astor Piazzola serão apresentadas alternando composições animadas, melancólicas, atormentadas ou até mesmo violentas. A música do famoso bandoneonista se destaca do tango popular por um trabalho de composição chamada de tango nuevo, que também será tema do workshop.

Indicado para músicos ligados a práxis da música instrumental em tuba, acordeão e piano o workshop tem a intenção de aprimorar conhecimentos e experiências musicais, a partir da visão e trajetória do trio. Os instrumentistas interessados deverão enviar a ficha de inscrição até hoje para o e-mail: [email protected]

Serviço

Concerto

Quando: Amanhã, às 20 horas

Quantos: R$10 e meia-entrada R$5 (Gratuito para professores da Secretaria Municipal da Educação)

Onde: Capela Santa Maria

Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, 273

Informações e inscrições pelo telefone 41.3321 2844.