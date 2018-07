Xadrez em camisa da Croácia remete ao brasão de armas do país

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Finalista da Copa do Mundo da Rússia, a Croácia tem provavelmente a camisa mais inconfundível entre as seleções do futebol mundial.

Chamada por eles mesmos de "tabuleiro de xadrez", a peça quadriculada remete ao brasão de armas do país, elaborado em 1991 após a independência da antiga Iugoslávia e presente na bandeira nacional.

Em 1990, porém, a camisa foi utilizada pela primeira vez em um amistoso contra os Estados Unidos, antes mesmo do processo separatista, no que marcou a estreia croata em jogos oficiais. A primeira vez que a Croácia usou o uniforme em um grande evento foi na Eurocopa de 1996. Desde então, não larga o padrão xadrez.

Até a segunda camisa croata tem essa característica, variando a cor predominante da peça e como o xadrez é colocado. Na Copa do Mundo de 1998, sua primeira na história, era azul com o quadriculado na lateral da camisa. Na Rússia, utilizam azul escuro com o "tabuleiro" em dois tons distintos.

Os brasões foram modificados ao longo do tempo em razão das diversas mudanças políticas atravessadas pela Croácia. O xadrez vermelho e branco, porém, sempre esteve presente.

Há várias teorias sobre a origem do xadrez como símbolo croata. Uma delas diz que as cores fazem referência a duas etnias que formam a população do país, chamadas de Croácia Vermelha e Croácia Branca.

Uma outra versão defende que as cores fazem referência à origem do povo croata, onde atualmente se encontra o território do Irã, e que as bandeiras quadriculadas foram adotadas para identificar o grupo na viagem à Europa.

Outra corrente, esta mais folclórica, diz que o padrão foi adotado há dois séculos, depois que o rei Stejpan Drzislav venceu um jogo de xadrez contra um monarca da região onde hoje está a Itália.