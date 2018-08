Xand Avião convidou Kevinho para cantar na Aviões Fantasy Park a pedido do filho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontece neste sábado (1º) a terceira edição do festival Aviões Fantasy Park, em Fortaleza. Comandada por Xand Avião, líder da banda Aviões do Forró, a festa a fantasia deste ano terá convidados como o DJ Alok e o cantor de funk Kevinho, que segundo Xand, foi um pedido do filho.

"Esse ano quisemos colocar um DJ, porque a música eletrônica está muito forte, e o funk, que também está muito em alta", comentou Xand. "O meu filho é louco pelo Kevinho, e foi o maior pedido dele, que eu colocasse o Kevinho no show." O line-up também terá Avine Vinny e Zé Cantor.

A terceira edição do evento conta com um temática inédita: Parque de Diversões. "Nesse ano, quis fazer um tema que fosse universal. Acho que todo mundo gosta de parque de diversão, sejam crianças ou adultos."

Todos os anos, Xand também escolhe uma fantasia que se relacione com o tema. Ele adianta que a escolha da vez é incomum, e que o fiurino será bem diferente. "Na hora em que eu entrar, todo mundo vai ficar de boca aberta."

Do repertório, Xand conta que terá músicas novas, como "Nota Dez", e sucessos antigos para fidelizar o público antigo de seus 16 anos de carreira. "Quem vier, vai curtir uma das melhores noites de sua vida", afirma.

"Esse ano vai ser a consolidação do evento. Já passamos do público pagante do ano passado. Então vai ter muito mais pessoas."

A Aviões Fantasy Park acontece na Arena Castelão e tem uma programação que soma, no mínimo, dez horas de festa. "Geralmente o pessoal daqui só quer sair quando o sol já está muito quente ou quando amanhece. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar."

PALCO TECNOLÓGICO

Os fãs poderão esperar uma arena e palcos completamente diferentes, cheios de tecnologia. "O palco é uma coisa que mudamos todos os anos e que, neste ano, será em 3D", conta Xande. "Colocamos algumas imagens de montanhas-russas que, para quem está vendo de fora, parece que o brinquedo está dentro do palco."

Também foi instalado no Arena Castelão toda uma estrutura de parque de diversões que, segundo o cantor, vai muito além de rodas-gigantes e montanhas-russas. "Será uma surpresa. Quem estiver lá se sentirá dentro de um verdadeiro parque de diversões, com tudo o que tem direito. De sustos a alegrias."