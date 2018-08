XC60 diesel

A Volvo Cars inicia a pré-venda do XC60 D5, com a motorização diesel de 235 hp.Com previsão de chegada ao Brasil no início de setembro, o modelo terá duas versões de acabamento: D5 Momentum e D5 Inscription, com preços de R$ 275.950 e R$289.950, respectivamente.

Cobalt PCD

A General Motors lançou uma versão especial do Cobalt com câmbio automático de seis marchas destinada a clientes PCD (pessoas com deficiência). Baseada na versão LTZ, a novidade perde sensores traseiros de estacionamento e sistema de atendimento remoto OnStar para ficar com preço sugerido de R$ 69.990, contra R$ 70.990 da configuração padrão, com a mesma transmissão com conversor de torque.

C4 Cactus

A Citroën começa a vender em setembro o C4 Cactus, SUV compacto feito em Porto Real (RJ) sobre a mesma plataforma PF1 utilizada por Peugeot 208 e 2008 e Citroën Aircross e C3. O utilitário já começou a ser produzido na planta fluminense e contou com cerimônia do “lançamento industrial” na fábrica. A versão brasileira foi projetada e desenvolvida em solo brasileiro, paralelamente à atualização do modelo vendido na Europa, lançada em março passado.