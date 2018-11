Xerife Rick Grimes de 'The Walking Dead' ganha série de filmes sobre sua história

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A AMC anunciou nesta segunda-feira (5) que planeja desenvolver uma série de filmes abordando a história do xerife Rick Grimes (Andrew Lincoln), dentro do universo da série "The Walking Dead".

A produtora fez um comunicado anunciando que as gravações devem começar já em 2019. O primeiro filme irá explorar a história de Rick, após ter sofrido um ferimento grave e ser levado para um novo espaço, onde enfrentará um novo cenário do apocalipse zumbi.

"Por muitos anos, os fãs falaram sobre coisas no apocalipse que querem ver, e agora temos a oportunidade de explorar essas histórias, começando com o personagem que começou tudo, Rick Grimes", afirma David Madden, presidente da programação original da AMC, SundanceTV e AMC Studios.

Scott Gimple, diretor de conteúdo da série "The Walking Dead", será o responsável pelo roteiro. Ele contou que pretende explorar nos filmes mundos inéditos à série, trazendo rostos do passado do programa e novos personagens.

A AMC disse ainda que planeja fazer outros filmes e séries baseando-se em outros personagens da série. Algumas histórias devem se relacionar com a produção original, enquanto outras serão completamente novas.