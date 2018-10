XP pede à Qualicorp para não pagar R$ 150 mi a fundador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A XP Gestão de Recursos, acionista da Qualicorp, pediu à companhia que não faça o pagamento de R$ 150 milhões acertado em contrato de não competição com seu fundador e presidente José Seripieri Filho.

Em notificação extrajudicial, a XP requer ainda que o acordo seja cancelado e um novo pacto seja tema de assembleia de acionistas.

A Qualicorp diz em comunicado que é "no melhor do interesse da companhia contratar com o acionista um alinhamento de longo prazo".

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) investiga o caso.

Na segunda-feira (1º), a Qualicorp divulgou que o conselho de administração firmou um contrato de não competição com Seripieri por seis anos, prorrogáveis por mais dois.

Pelo documento, o executivo, que segue no comando da empresa, está impedido por seis anos de vender sua participação de 15% na Qualicorp e também de criar negócios concorrentes.

Em troca, ele recebeu indenização de R$ 150 milhões. Se o contrato for ampliado pelos dois anos, haverá novo pagamento, em valor não especificado.

O contrato pode ser desfeito, no entanto, caso ocorra mudança no conselho de administração da empresa ou tomada de controle, que hoje é pulverizado.

O acordo foi amplamente criticado pelo mercado financeiro e, no dia de seu anúncio, as ações da Qualicorp despencaram quase 30%. Nesta quarta, elas recuaram 1,54%.

A XP questiona na notificação a validade do acordo e afirma que o contrato é "desprovido de qualquer justificativa crível, além de ser inteiramente contrário aos objetivos sociais da Qualicorp".

O documento, elaborado pelo escritório Almeida Advogados, afirma ainda que Seripieri já tem compromisso de não competição por ocupar a presidência da Qualicorp. Não cumprir essas normas seria passível de punição, defende a XP no texto.