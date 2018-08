Xuxa coloca à venda mansão na Barra da Tijuca por R$ 18 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa Meneghel, 55, colocou à venda sua mansão na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A rainha dos baixinhos pede alto pelo imóvel: cerca de R$ 18 milhões, segundo a coluna Olá, assinada por Fefito, no jornal Agora, do Grupo Folha. De acordo com o site Metrópoles, um dos motivos da venda seria porque a apresentadora não quer morar na casa onde a mãe, Dona Alda, passou seus últimos dias.

A mãe de Xuxa morreu aos 81 anos no dia 8 de maio deste ano na casa da apresentadora. Ela tratava havia mais de dez anos de mal de Parkinson, uma doença neurodegenerativa, isto é, que ataca e destrói as células do cérebro, os neurônios. A apresentadora chegou a construir um pequeno hospital para tratar a mãe.

FATURANDO ALTO

Xuxa Meneghel também tem faturado alto fora da televisão. A apresentadora da Record definiu uma estratégia de expansão para um de seus principais negócios: a franquia de uma rede de clínicas de depilação a laser.

Já são mais de 90 unidades em todo o país. Cada loja da clínica de estética é vendida por cerca de R$ 500 mil.

DANCING BRASIL

Xuxa já iniciou os preparativos para a 4ª temporada do Dancig Brasil, reality de dança que volta ao ar em setembro na Record, depois de voltar de uma viagem pelas ilhas Maldivas.

A apresentadora comandará a temporada ao lado do namorado Junno, 54, com quem está junta há seis anos, mas mostrou receio sobre trabalhar com dele.

"Tenho certeza de que ele vai se cobrar muito e eu não sei se a nossa intimidade vai atrapalhar ou ajudar", disse Xuxa em evento na Espaçolaser, marca da qual é sócia. A apresentadora também falou que, por já ter se apresentado com Sérgio Marone e Leandro Lima, o público deve cobrar uma postura de Junno.