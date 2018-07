Xuxa e Angélica se reencontram e cantam juntas em boda de amigos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo publicado pelo Padre Fábio de Melo na noite de quinta-feira (14) no Instagram mexeu com os fãs das apresentadoras Xuxa Meneghel e Angélica. Na gravação, as duas aparecem cantando juntas a música "Parabéns da Xuxa" durante as bodas de prata do casal de médicos Karla Assed e André Barbosa.

Quem também esteve por lá foi Claudia Leitte, que ao lado de Angélica relembrou o sucesso "Vou de Táxi".

Ainda na rede social, Luciano Huck compartilhou uma imagem em que aparece com a mulher, a estrela da Record - acompanhada da filha, Sasha, e do namorado, Junno Andrade -, a cantora, o padre e os donos da festa. "Turma boa", escreveu o apresentador na legenda.