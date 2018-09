Xuxa e Junno comandam 4ª temporada de Dancing Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De volta aos palcos, Xuxa Meneghel, 55, comanda nesta quarta (26) a estreia da quarta temporada do reality show Dancing Brasil. A apresentadora retorna com apresentadora do programa, desta vez ao lado de Junno Andrade, seu namorado há cinco anos, e que não esconde a ansiedade em assumir parte do comando do programa pela primeira vez.

"Tenho procurado saber o máximo de cada participante e seus bailarinos. E, o mais importante, tentando manter a calma, porque só de pensar que vou estrear ao vivo já me dá aquele frio na barriga", conta.

Dentre os 14 novos participantes que disputam o prêmio de R$ 500 mil do 4º Dancing Brasil, estão artistas como Camila Rodrigues, Nizo Neto, Valéria Valenssa, Beto Marden, Pérola Faria e Allan Souza Lima.

A cantora Lu Andrade, o ex-jogador de futebol Amaral e o humorista Oscar Filho também estão na lista dos que desejam seguir os passos de Geovanna Tominaga e Lucas Teodoro, ganhadores da última edição. A nova edição do reality vai ao ar na faixa das 23h, na RecordTV.

APRESENTADORES

Xuxa já havia declarado a pressão sobre Junno anteriormente, alertando que por ela já ter se apresentado ao lado de Sérgio Marone e Leandro Lima no programa, o público deverá esperar uma postura de Junno.

"Tenho certeza de que ele vai se cobrar muito e eu não sei se a nossa intimidade vai atrapalhar ou ajudar", contou Xuxa. "Acho que vai ser inusitado, diferente, e talvez com algumas surpresas".

O fato de ser ao vivo também é uma preocupação para ela: "Ju fala muito palavrão. Tenho medo porque, se alguma coisa muito legal acontecer, vai sair um palavrão, que é como vírgula para ele", afirmou. Apesar disso, ela diz que ambos estão animados e que não sabe o que esperar, já que nunca trabalharam juntos.

Para entrar na brincadeira, ou melhor, no ritmo da dança, Xuxa e Junno também devem se arriscar em alguns passos nessa nova temporada. "Vou providenciar algumas aulas o mais rápido possível. Pelo menos antes da final devo estar pronto pro Jive", conta Junno.

Já Xuxa entrega que a dança não é o forte do casal. Quando questionada sobre quais ritmos gostaria de dançar com o companheiro, ela brincou: "Os ritmos mais fáceis possíveis, porque nem eu nem ele somos dançarinos."