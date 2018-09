Xuxa lamenta morte de fã argentino que infartou ao vê-la em aeroporto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hernan Mondragon era tão apaixonado por Xuxa que a imagem da rainha dos baixinhos foi a última que viu na vida.O fã argentino, que já havia encontrado Xuxa algumas vezes, morreu na última quarta-feira (19) após vê-la no aeroporto de Buenos Aires e ter um infarto.

Segundo o canal argentino America TV, Hernan esperava Xuxa junto a uma multidão de fãs. A apresentadora sorriu e acenou para todos, posou para selfies e deu autógrafos. Neste momento, Hernan teria passado mal e caído no chão. Ele foi socorrido por ambulâncias e levado ao hospital, mas não sobreviveu.

"Quando eu deixei de fazer o programa na Argentina eu fiquei dias com a carinha de Hernan Mondragon na minha cabeça... Sempre que me via era emoção pura... Hoje na chegada do aeroporto ele se emocionou tanto que passou mal e inacreditavelmente se foi. É... Meu seguidor, meu fã e amigo virou anjo. Meu coração está apertado por não poder fazer nada para tê-lo ao meu lado, desculpe. Voy te guardar en mi alma", escreveu Xuxa.

A apresentadora teve um programa de grande sucesso na Argentina entre 1991 e 1993, "El Show de Xuxa", que também era transmitido para vários países da América Latina.

Em seu perfil do Facebook, Hernan tinha várias fotos da apresentadora. Ele mesmo parece ter previsto a própria morte: "Eu vou morrer infartado! Amanhã!", postou, um dia antes da visita da apresentadora na capital argentina.