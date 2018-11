Xuxa passa a noite em aeroporto após avião ser apreendido no Ceará e cancela show no Recife

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa, 55, passou a madrugada deste domingo (25) em uma sala de espera no aeroporto de Fortaleza, após ter o avião em que viajaria barrado por irregularidade. A artista desabafou nas redes sociais e disse que não fará o show do próximo dia 1º, no Recife, por ter sido contratado pela mesma empresa.

"Amanheceu aqui em Fortaleza, eu ainda não dormi. Estamos no aeroporto porque nossa contratante deixou a gente na furada. Então, como ela é uma pessoa muito legal, queria dizer a vocês de Recife que, infelizmente, não faremos o show de Recife, da semana que vem", afirmou ela em um vídeo postado em seu Instagram.

Segundo Xuxa, a mesma empresa contratou as duas apresentações e, tendo em vista os problemas ocorridos em Fortaleza, ela não fará o próximo: "Quero pedir desculpas a todos vocês do Recife ou perto do Recife que já tinham colocado na agenda de vocês que iam brincar comigo, não vai dar. Sinto muito."

A assessoria da apresentadora afirmou que a aeronave disponibilizada pela empresa que contratou os shows é particular e, por isso, não poderia prestar serviço de táxi aéreo, como estava fazendo. Além disso, os documentos apresentavam prefixo diferente do que estava no avião.

Ainda de acordo com a assessoria, a equipe da apresentadora viajou para Fortaleza na mesma aeronave, sem saber da irregularidade. Após o show, o grupo foi informado que o avião teve uma "pane", sabendo apenas depois que ele, na verdade, tinha sido apreendido pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Na manhã deste domingo, a apresentadora fez uma live no Instagram para informar aos fãs que finamente conseguiu embarcar para o Rio de Janeiro "depois de quase 12 horas", mas lamentou que deverá passar apenas alguns instantes com a filha, Sasha, que viajar ainda neste domingo.

Xuxa pousou no Rio depois das 15h, segundo a assessoria. A reportagem tentou contato com a empresa responsável pelos shows de Fortaleza e do Recife, mas ainda não houve retorno.