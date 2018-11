Xuxa publica foto de maiô em piscina e recebe elogios dos fãs

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa, 55, decidiu exibir o corpão em uma foto publicada neste sábado (2) nas redes sociais.

Para aproveitar o dia de calor, a apresentadora decidiu curtir a piscina e, na imagem que compartilhou com os fãs, aparece toda sensual vestindo um maiô rosa.

Os seguidores não pouparam elogios a Xuxa. "Linda", "musa" e "maravilhosa" foram alguns dos comentários recebidos pela apresentadora.

"Rainha é rainha, né", disse uma internauta. "Que pernão", disse outra. "Não fica velha não?", brincou outra seguidora. "Eu to passada com esse corpo, com essas pernas e sem falar nesse rostinho de boneca."

Moda Com o verão cada vez mais próximo, lojas de roupas têm preenchido algumas de suas araras e prateleiras com novas peças da moda praia. Captando uma tendência dos últimos anos, as marcas têm optado por investir em peças que modelem mais o corpo feminino, como os maiôs.

A consultora de imagem Aline França afirma que a tendência dos maiôs se intensificou com o uso da peça por fashionistas, em 2015, como as atrizes Giovanna Ewbank e Bruna Marquezine. De lá para cá, o maiô vem se modernizando com novos tecidos, estampas, recortes e decotes.