Xuxa vai dividir apresentação do reality Dancing Brasil com seu namorado, Junno

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record confirmou nesta terça-feira (21) que o ator Junno Andrade, 54, vai dividir a apresentação do reality Dancing Brasil com a namorada e apresentadora Xuxa, 55.

Na quarta edição do programa, Junno assume o papel que já foi dos atores Sergio Marone e Leandro Lima. Caberá a ele interagir com a Xuxa e com os participantes após as performances artísticas.

Disputarão a competição a jornalista Juliana Rios, a comediante Dadá Coelho, as atrizes Camila Rodrigues e Pérola Faria, a cantora Lu Andrade, a influenciadora digital Franciele Grossi e a dançarina e ex-Globeleza Valéria Valenssa.

Já os homens serão representados pelos atores Nizo Neto, Allan Souza Lima e Bernardo Velasco, o humorista Oscar Filho, o ex-paquito e modelo Marcello Faustini, o ex-jogador de futebol Amaral e o apresentador Beto Marden.

Os artistas já passaram por um workshop para entender a dinâmica da quarta temporada.