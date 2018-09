Yamandu Costa e Renato Borghetti no projeto Ad Cordis 

Da redação

O projeto Ad Cordis: Ritmos do Coração traz para Curitiba o show dos gaúchos instrumentistas Yamandu Costa e Renato Borghetti, em apresentação única hoje, no Teatro Guaíra.

Amigos e parceiros de longa data, a dupla vai apresentar ao público o encontro do violão de sete cordas de Yamandu com a gaita ponto de Borghetti. No show, os músicos prometem momentos de vigor e intensidade que se alternam a toques de puro lirismo e sensibilidade. Com um programa que na sua maioria é definido em rodas de mate ou fruto de noitadas musicais, o espetáculo reúne temas clássicos, músicas gaúchas e de fronteira, costuradas com levadas de choro em releituras inéditas.

. “O Ad Cordis tem entre seus objetivos chamar a atenção para a importância e a influência da música nas nossas vidas”, explica Elza Carneiro, diretora de produção do projeto, que terá toda a renda das apresentações revertida para o Complexo Pequeno Príncipe.

Serviço:

Ad Cordis: Ritmos do Coração

Quando: Hoje às 20h, Yamandu Costa e Renato Borghetti

7 de setembro, às 19h, Ad Cordis: Ritmos do Coração (espetáculo musical gratuito)

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto - Guairão

Classificação: Livre

Ingressos: DIA 6/9/18 - PLATEIA: R$ 50 (cinquenta reais); BALCÕES: R$ 20,00 (vinte reais). Taxa de Administração Disk Ingressos R$6,00 (seis reais). DIA 7/9/18 - Não haverá venda de ingressos. Os ingressos ficarão na bilheteria do Teatro para retirada antecipadamente. Será autorizada a retirada de até 4 (quatro) ingressos por CPF apresentado.