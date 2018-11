Yanna Lavigne volta às novelas após dois anos e diz que esperou período ideal após maternidade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Yanna Lavigne, 28, está de volta às novelas em "O Sétimo Guardião" (Globo) após dois anos longe das telinhas. Para a jovem, o período foi o ideal para acompanhar de perto os primeiros momentos da filha, Madalena, 1, fruto de seu relacionamento com o ator Bruno Gissoni, 31.

"Esse tempo foi perfeito para complementar a amamentação, para estar junto dela na criação. Tanto que o desligamento da hora de dar tchau até a volta acabou sendo aos poucos e natural", afirmou a atriz, que disse ter uma rede enorme de ajuda entre familiares e amigos.

"Tem que revezar. Com horário a gente consegue se ajustar e se os dois [ela e Bruno] não conseguem, chamo minha mãe para vir de São Paulo, e tem a Ana [sogra] também. Quando preciso, tenho avós e avôs ótimos para se revezarem. Então venho trabalhar despreocupada."

Madalena também conta com os cuidados dos tios e padrinhos. Segundo Yanna, dois dos irmãos de Bruno foram escolhidos como dindos da menina, ao lado da irmã de Yanna e uma amiga de infância.

O último personagem de Yanna na TV tinha sido Mimi, de "Liberdade, Liberdade" (2016). Agora, na pele da mimada Laura, a atriz diz estar passando por "uma escola, uma faculdade, metrado e doutorado tudo junto", ao destacar o privilégio que tem sido contracenar com Tony Ramos e Lilia Cabral.

"Essa volta está sendo uma escola. No camarim, no set, gravando, olhando olho no olho. Tony e Lilia são, até agora, as pessoas com quem mais gravo e a relação é única, maravilhosa", afirma Yanna. "Ele [Tony Ramos, seu pai na trama] tem muito a ensinar. É uma pessoa simples e de grande generosidade".

Já sua personagem, a mimada Laura, ainda é um enigma para a atriz. Deixada no altar por Gabriel (Bruno Gagliasso), ela deverá lutar para reconquistar o jovem. "Não sei se isso levará ela para a vingança, mas ela joga firme pra ter o Gabriel de volta, que é o objetivo dela", avalia Yanna.