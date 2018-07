Yes! Cosmetics inaugura primeiro quiosque de Curitiba

Redação Bem Paraná, com assessoria

A Yes! Cosmetics acaba de inaugurar um quiosque no Shopping Estação, a primeira unidade da marca em Curitiba, que conta com mais de 600 produtos. Entre os itens estão maquiagem, perfumaria, hidratantes corporais, além de uma linha exclusiva assinada pela apresentadora Sabrina Sato. Os preços variam de R$ 19,90 até R$ 89,90.

A marca está em expansão no estado, por isso, o empresário Antônio Paulo Figueiredo Mendes resolveu apostar na franquia. “Escolhemos a Yes, pois é uma empresa que visa o bem-estar tanto do cliente como do franqueado, oferecendo produtos de ótima qualidade com preços acessíveis, além de que o ramo de cosmético é um dos que mais cresce no Brasil”, explica Antônio. Segundo o franqueado, o Shopping Estação foi escolhido pela localização que abrange um bom público, de diferentes idades e classes sociais.

A Yes! Cosmetics tem 60 unidades franqueadas nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, além das 30 operações próprias em funcionamento. Em 2018, o foco da expansão da marca são as regiões Sul e Sudeste.

O quiosque fica no piso L1 e funciona de segunda à sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Yes! Cosmetics

Piso L1

(41) 98721-7477

http://www.yescosmetics.com.br/

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br

@shoppingestacao |www.facebook.com/ShoppingEstacao