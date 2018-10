YouTube fica fora do ar na noite desta terça-feira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários ao redor do mundo relatam desde as 22h30 desta terça-feira (16) que o site e o aplicativo do YouTube estavam fora do ar.

Por volta das 23h20, a hashtag #youtubedown (youtube caiu, em inglês) já liderava os trending topics do Twitter em todo o mundo. Os serviços YouTube TV e YouTube Music.

Segundo a conta oficial do YouTube no microblog, o problema estava sendo resolvido:

"Obrigado por seus relatos sobre problemas de acesso ao YouTube, YouTube TV e YouTube Music. Estamos trabalhando para resolver isso e vamos avisar assim que estiverem corrigidos. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar e manteremos vocês atualizados".

De acordo com o site de tecnologia The Verge, o serviço teve raros momentos de instabilidade. O YouTube TV sofreu interrupção durante a Copa do Mundo e as páginas do canal caíram em abril. Há dez anos, sem querer, o governo paquistanês derrubou a página global ao censurar o trailer de um filme anti-islâmico.