YouTube tira do ar propaganda do filme de terror 'A Freira'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O longa de terror "A Freira", que deve estrear em setembro no Brasil, teve sua propaganda censurada pelo YouTube. Para promover o filme, os produtores fizeram um anúncio, que aparece antes dos vídeos, em que uma freira demoníaca surge de repente dando um grito.

O YouTube recebeu muitas reclamações e decidiu censurar o anúncio, já que vai contra a política do site. Pelo Twitter, a empresa respondeu que o vídeo tem imagens chocantes, o que é vetado por suas regras. O vídeo, no entanto, foi salvo por alguns curiosos. Basta procurar por "The nun volume ad".

O filme dirigido por Corin Hardy, mesmo de "A Maldição da Floresta" (2015) é derivado do primeiro longa da franquia "Invocação do Mal" (2013). Na história, a irmã Irene (Taissa Farmiga) investiga uma morte misteriosa morte em uma abadia romana.