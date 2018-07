Youtuber curitibana faz sucesso fazendo análise de videoclipes

Bem Paraná

A Youtuber Beatriz Vitek faz vídeos de react/análise de videoclipes de rap nacional, onde deixa sua opinião de cada música. A youtuber conta com mais de 30 mil inscritos e posta videos toda semana.

Vitek nos contou um pouco como tudo começou. Desde os primeiros vídeos eu já tratava sobre rap, e pelo fato de não ter nenhuma mina mantendo o canal com reação/análise, a galera estava pedindo para que eu fizesse, ai eu arrisquei e fiz, tive muita repercussão com o react de atleta do ano remix e desde então sigo com esse formato de conteúdo.

Video da semana

Assista o clipe Time Frio do grupo curitbano Inverso

O grupo Inverso reuniu um time pesado para a cypher Time Frio. Assista:

Da rússia brasileira

Garota tira a roupa em rave de Pinhais e vídeo viraliza

Uma garota de 16 anos tirou a roupa e ficou completamente nua dentro de uma casa tradicional de música eletrônica neste fim de semana, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Visivelmente alterada, ela foi filmada por amigos e outros frequentadores que dançavam ao redor.

Mais uma da Rússia Brasileira