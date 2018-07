Youtuber curitibana tem carro riscado e grava vídeo em resposta

Bem Paraná

A youtuber e publicitária Flavia Oms teve seu carro danificado e procurou uma delegacia para resolver o ocorrido. O carro foi riscado no capô, laterais e teto. Flavia disse que desconhece os motivos do ataque a seu carro, mesmo conhecendo os autores. O fato ocorreu na Rua Presidente Carlos Cavalcanti e foi registrado pelas câmeras de vigilância. Flavia Oms e Amanda Padilha comandam o canal Se Liga Guria, onde postam vídeos diversos. Na onda do ocorrido, Flavia aproveitou para gravar um vídeo resposta para os autores dos danos.

Letrash lançou o clipe de Guerrilha

O grupo curitibano Letrash soltou na segunda-feira (07) o videoclipe da faixa Guerrilha. Letrash é formado pelos MC’s SirC e Ogen. O videoclipe foi filmado e editado por Marlon Ramos Film que vem fazendo os melhores audiovisuais da cidade.

