Youtuber dirige carrão na contramão, mata duas pessoas e acaba morrendo

Da redação

O youtuber norte-americano Trevor ‘McSkillet’ Hetimann, de 18 anos, causou um grave acidente na Califórnia (Estados Unidos). Ele dirigia seu carro esportivo McLaren na contramão a 160km/h e bateu de frente com outro veículo. As duas ocupantes, mãe e filha, morreram no acidente. O próprio youtuber não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo também. McSkillet já havia se envolvido em outro acidente quando avançou com o carro contra o muro de uma escola – desta vez, sem ferir ninguém. O youtuber ficou famoso na internet por seu canal sobre videogames, no qual tinha 900 mil seguidores. Ele jogava Counter Strike, um jogo em que duas equipes se enfrentam, uma no papel de antiterrorista e outra como terrorista. Na investigação. a polícia norte-americana trabalha com a hipótese de que o youtuber tenha cometido suicídio.

Redes sociais



Paula Fernandes conta que descobriu traição ao mexer no celular do ex

Em entrevista ao canal do youtuber Matheus Mazzafera, a cantora sertaneja Paula Fernandes assumiu que já mexeu no celular de um ex-namorado. “Foi o que me salvou. Você já pensou se eu não tivesse? Eu tava até hoje...”, falou ela. “Levando chifrão”, completou o dono do canal. “Você tá é doido”, continuou a cantora. Na sequência, Matheus falou sobre traição, e ela+ admitiu que já foi enganada em um relacionamento. “Não tem jeito, né? Faz parte. Mas ruim é quem traiu. Mas que seja a última vez”.

Bizarro



Urso invade hotel que inspirou livro ‘O Iluminado’

O hotel que inspirou o livro “O Iluminado”, de Stephen King, recebeu uma visita assustadora na última semana. Um urso entrou pela porta da frente e farejou pelo lobby do Stanley Hotel, em Estes Park, no Colorado, na última quinta (23). A invasão ocorreu de madrugada e, por sorte, nenhum hóspede estava no local no momento. O vídeo foi feito por um funcionário que estava atrás do balcão. O urso aparece em cima de um sofá, olhando pela janela e depois andando pelo salão, em direção a saída. As imagens viralizaram na internet. “O funcionário teve a coragem de filmar?? Eu já estaria bem longe”, comentou um internauta.

Música



New Order se apresenta pela primeira vez em Curitiba

A banda britânica New Order vai se apresentar pela primeira vez em Curitiba. Com uma história de mais de 20 milhões de álbuns vendidos, a banda, formada no início dos anos 80, foi uma das pioneiras da dance music eletrônica e a primeira a unir esse estilo musical ao rock, criando um novo gênero, que passou a ser conhecido como Dance Rock. O show está programado para o dia 2 de dezembro, na Live Curitiba. O New Order foi formado na Inglaterra por ex-integrantes do Joy Division, Bernard Sumner (vocais, guitarra e sintetizadores), Peter Hook (baixo e sintetizadores) e Stephen Morris (bateria, bateria eletrônica e sintetizadores). Sumner e Morris estão na formação atual, que ainda conta com Gilian Gilbert (sintetizadores e guitarra), Tom Chapman (baixo) e Phil Cunningham (guitarra e sintetizadores). Os ingressos estarão disponíveis para clientes Banco do Brasil a partir de 6 de setembro e para o público em geral a partir do dia 7 de setembro.

Saúde

‘Não posso deixar de cantar’, diz Beto Barbosa após 1ª quimioterapia

O cantor Beto Barbosa publicou um seu perfil no Instagram um relato sobre sua primeira sessão de quimioterapia, ocorrida na última sexta-feira, 24. Recentemente, o cantor revelou estar sofrendo com um câncer na próstata e na bexiga. “Hoje acordei sentindo um pouco de tremor nas pernas e nos braços, mas no geral estou me sentindo super bem. Todos os órgãos funcionando 100%”. O cantor ainda contou que não deve se afastar dos palcos: “Os médicos me permitiram cantar, de acordo com o andamento do meu corpo, se não houver queda de imunidade. [...] É claro que não vou poder dançar tanto”, disse. “Não posso deixar de cantar porque o palco diante de vocês será minha fonte de energia”.

Níver do dia

Shania Twain

cantora canadense

53 anos