Youtuber Gelli Clash vai disputar campeonato de Crossfire 

Da redação

Uma equipe de brasileiros formada por alguns dos maiores jogadores de Crossfire Legends viajará para Shangai, na China para participar e competir com os maiores jogadores do mundo, no evento CROSSFIRE Mobile Invitational 2018 organizado pela desenvolvedora do jogo. “Por aqui, o cenário competitivo de CrossFire Legends ainda está em formação, mas não podíamos deixar uma oportunidade dessas passar”, disse Julio Vieitez, diretor da Level Up! Games, responsável pela divulgação do game no Brasil.

A equipe de jogadores brasileiros selecionada foi a Capivara Pistols , que entre várias celebridades do YouTube, está confirmada a participação do Gelli Clash, youtuber destaque no Brasil que faz vídeos bem aprofundados sobre o jogo.

“Estou muito empolgado, é a primeira vez que vou à Ásia a convite e estou empolgado com essa experiência desses 5 dias e não sei bem o que esperar mas estou entusiasmado com a possibilidade de ir para uma cultura totalmente diferente da nossa” disse Gelli Clash

CrossFire Mobile Invitational 2018 acontece de 26 a 29 de julho, com a final no Oriental Sports Center, e a equipe vencedora leva um prêmio total de US$ 50 mil. O evento será transmitido nas redes sociais do CROSSFIRE Legends Brasil. website: http://www.warpmedia.com.br