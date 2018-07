Youtuber Luccas Neto traz a Netoland a Curitiba

Redação Bem Paraná

Conhecido por sua irreverência e enorme audiência entre a juventude brasileira, o youtuber Luccas Neto vem a Curitiba no domingo, dia 25 março. Com realização da Prime, ele faz três apresentações, sendo duas sessões extras, no palco do Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300). As apresentações estão marcadas para às 11h (esgotada), 15h45 (esgotada) e 18h15.

Com o objetivo de transmitir uma mensagem positiva e enérgica a todos que assistem, o NETOLAND é realizado em um formato que você jamais pensou ver em teatro. As referências aos tão populares diálogos com o público infanto-juvenil presentes nos vídeos de Luccas marcam a dinâmica entre o virtual e o real no palco, que vira um grande tabuleiro de jogos.

Esbanjando espontaneidade e irreverência, Luccas Neto traz às peças interações, brincadeiras com a plateia e até mesmo sorteio de prêmios. Neste espetáculo nada convencional, os fãs podem esperar muitas surpresas e toda a família irá se encantar. Mas não duvide do seu poder de foca, o Luccas rei do chocolate pode pegar você!

SOBRE LUCCAS NETO

Tudo que uma criança quer fazer, mas não pode, ele faz! Talvez seja essa a fórmula do sucesso e do crescimento do canal de Luccas Neto no YouTube. Com pouco mais de um ano de investimento na plataforma, passou de diretor de marketing numa empresa de seu irmão, Felipe Neto, para se tornar um dos youtubers que mais crescem em número de novos inscritos no Brasil e um incrível recordista de visualizações.

Os conteúdos de Luccas são voltados para o entretenimento de crianças e pré-adolescentes. Sem palavrões, sua ideia é buscar um jeito lúdico de se comunicar com seu público, mostrando a importância de brincar na formação da personalidade de cada um, hoje em dia tão esquecida. Mas não se engane com o lado brincalhão. Quem assiste aos vídeos, como cientista gourmet maluco, se aventurando com experimentos culinários pouco convencionais, ou ainda como crítico apimentado de novos brinquedos e desafios, não imagina o lado sério do youtuber.

Diversões à parte, Luccas é um dos maiores conhecedores de estratégia para canais digitais do Brasil. Também foi responsável pelas campanhas de grandes marcas e influenciadores, além de ser um estudioso e pesquisador voraz das tendências internacionais do YouTube. Ao lado de João Pedro Paes Leme, jornalista e ex Diretor Executivo da TV Globo, e Cassiano Scarambone, produtor e CEO da Millagro, ele integra o time de sócios da Take4 Content, empresa especializada em curadoria de conteúdo digital e idealizadora do canal Irmãos Neto.

SERVIÇO:

LUCCAS NETO

Quando: 25 de março de 2018 (Domingo)

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários: Abertura do Teatro: 14h45 / Início do show: 15h45(ESGOTADO)

1ª SESSÃO EXTRA - Abertura do Teatro: 10h / Início do show: 11h (ESGOTADO)

2ª SESSÃO EXTRA - Abertura do Teatro: 17h15 / Início do show: 18h15

Duração do show: cerca de 70min

Ingressos: variam de R$65,00 (meia-entrada) a R$200,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia Vermelha - R$200,00 (inteira) e R$105,00 (meia-entrada);

Plateia Azul - R$180,00 (inteira) e R$95,00 (meia-entrada);

Plateia Amarelo - R$170,00 (inteira) e R$90,00 (meia-entrada);

Plateia Roxo - R$160,00 (inteira) e R$85,00 (meia-entrada);

Plateia Laranja - R$150,00 (inteira) e R$80,00 (meia-entrada);

Plateia Rosa - R$140,00 (inteira) e R$75,00 (meia-entrada);

Plateia Verde - R$160,00 (inteira) e R$85,00 (meia-entrada).

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer.

** Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 20% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular.

PROMOÇÃO - Na compra de 1 ingresso kids, você pode comprar até 2 convites para os acompanhantes no valor de meia-entrada no mesmo setor.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

****Já está incluso o valor de R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiros e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller, Estação e São José - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br.

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: 16 anos

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime