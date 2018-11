Zachary Levi, de 'Shazam!', e Michael B. Jordan virão ao Brasil para participar da Comic Con

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Warner Bros. anunciou que participará, mais uma vez, da Comic Con Experience (CCXP), feira de cultura pop que acontece no São Paulo Expo entre os dias 5 e 9/12.

Em sua quinta edição, o festival tem área com quadrinistas brasileiros e estrangeiros, concursos de cosplay, shows, venda de colecionáveis e estandes de produtoras de cinema e de TV.

Entre os nomes anunciados para participar do painel da Warner Bros., que corre no último dia de evento, está Zachary Levi, protagonista do filme "Shazam!", adaptação dos quadrinhos da DC Comics que estreia em abril de 2019 nos cinemas.

Também estão confirmados Michael B. Jordan e Florian Munteanu, representando "Creed 2", sequência do longa sobre boxe de 2015. Além de conversa com a dupla, o público presente no principal auditório da CCXP poderá assistir ao filme em primeira mão.

O estúdio ainda levará à feira materiais e atrações dos filmes "Aquaman", "Godzilla 2: O Rei dos Monstros", "Pokémon: Detetive Pikachu", "It: Capítulo 2", "A Maldição da Chorona" e o terceiro título da franquia "Annabelle".

Entre as séries de TV estão "Riverdale", "The Big Bang Theory", "The Flash" e "Supernatural".