Zagueiro da Polônia estuda proposta do Atlético-PR, diz imprensa italiana 

Silvio Rauth Filho

O site La Nuova Ferrara, da Itália, noticiou o interesse do zagueiro Thiago Cionek, que defendeu a Polônia na Copa do Mundo de 2018, em jogar no Atlético Paranaense. O jogador nasceu em Curitiba e, após processo de naturalização, passou a jogar pela seleção europeia.

“O interesse (do Atlético Paranaense) existe, mas estou esperando para me reunir com o Thiago aqui no Brasil. Basta chegar a Curitiba e irá definir o seu futuro, se é ou não para o Atlético. Também porque eu vou ter que falar com o SPAL”, explicou o representante do jogador, Ricardo Scheidt, na matéria no jornal italiano.

Cionek, 32 anos, tem contrato com o SPAL, da primeira divisão da Itália, até 2020. O Atlético pode tentar um empréstimo. No caso de compra, o valor de mercado do jogador é de R$ 3,5 milhões, segundo o site Transfermarkt.

O zagueiro tem 20 partidas pela seleção da Polônia. Seu primeiro clube profissional foi o Cuiabá (MT), em 2007. Antes, jogou no futebol amador de Curitiba, pelo Vila Hauer. Foi para a Polônia em 2008. Joga no futebol italiano desde 2012.