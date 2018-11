zagueiro de 17 anos sofre contusão, e Santos pode ter novo improviso na zaga

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Kaique Rocha, 17 anos, sofreu uma contusão no ombro no treinamento desta terça-feira, no CT Rei Pelé, e virou dúvida para o duelo do Santos contra o Flamengo nesta quinta-feira, no Maracanã, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem zagueiro foi cogitado por Cuca como a única opção para formar dupla de zaga com Gustavo Henrique no Rio de Janeiro.

Isso porque o treinador já vetou os retornos de Luiz Felipe e Lucas Veríssimo, lesionados. "Estão fora (Veríssimo e Luiz Felipe), posso não improvisar, preciso ver o menino de 17 anos (Kaique Rocha). O jogo é duro (contra o Fla), o adversário precisa como nunca da vitória", disse.

Kaique Rocha caiu sobre o ombro após cruzamento feito pelo técnico Cuca em treinamento de finalizações. Os médicos do Santos colocaram o "ombro no lugar", mas o defensor deixou o treino chorando por conta da forte dor.

O zagueiro passará por tratamentos e também será submetido a exames de ressonância magnética para saber a gravidade da lesão.

Kaique foi relacionado para uma partida do elenco profissional contra a Chapecoense pela primeira vez. O defensor foi promovido na última quinta-feira e treinou com o elenco no dia seguinte.

O "prata da casa" também coleciona convocações para a seleção brasileira de base e fez parte da geração de Rodrygo e Yuri Alberto, considerada a mais promissora do clube após a "era Neymar".

Cuca está impressionado com o desempenho do jovem zagueiro na base santista. Kaique Rocha tem 1,95m e aproveita sua altura para se destacar. Outro fator elogiado por Cuca foi a sua liderança em campo. "O Kaique eu observei o jogo pela TV e meu auxiliar aqui (Vila Belmiro). O que temos visto dele é satisfatório, ele tem um comando, uma liderança, é grande e não é lento. É um menino para ser trabalho", avaliou Cuca.