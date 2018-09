Zapatero liga êxodo venezuelano a punições econômicas impostas pelos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-primeiro-ministro espanhol, José Luis Zapatero (2004-11), ligou nesta quinta (13) o êxodo de centenas de milhares de venezuelanos nos últimos meses ao efeito das sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra o governo venezuelano.

"Consideremos momento da aplicação das sanções que bloquearam a Venezuela do Tesouro americano e vejam a relação que existe com o êxodo de tantos venezuelanos", disse Zapatero, no seminário internacional Ameaças à democracia e a ordem multipolar, promovido pela Fundação Perseu Abramo.

"Devemos ser os mais críticos do mundo com o governo [do venezuelano Nicolás] Maduro, mas é uma injustiça tremenda que essas sanções econômicas estejam sendo pagas pelo povo", disse Zapatero no seminário organizado pelo ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.

Zapatero já intermediou negociações fracassadas entre o regime de Maduro e a oposição na República Dominicana. O ex-chefe do governo espanhol foi observador nas eleições venezuelanas de 20 de maio, não reconhecidas por muitos países, entre eles o Brasil.

Ele criticou o fato de muitos países estarem pressionando o regime Maduro e disse ser contraproducente.

"Quando vejo um país com problemas, me aproximo com a ideia de ajudar, dar a mão, não de intervir, dar lições", disse. "Eu me pergunto por que todas essas pessoas levantaram a voz com a Venezuela, mas ficaram em silêncio quando houve o impeachment no Brasil."

Ele disse que há uma obsessão de muitas potências com a Venezuela. "Como a comunidade internacional, ocidental, decidiu buscar a implosão da Venezuela?"