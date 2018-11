Zé Ricardo mostra alívio e projeta eliminar risco de queda contra o Inter

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo deu passe importante para permanecer na elite do futebol brasileiro ao vencer a Chapecoense por 1 a 0 nesta quinta-feira, na Arena Condá. O time pulou para os 44 pontos e praticamente não corre mais perigo. O técnico Zé Ricardo, no entanto, só pensa em uma coisa: “eliminar o risco” de vez diante do Internacional, domingo, no Engenhão.

O triunfo em Chapecó foi bastante comemorado pelo Botafogo. A torcida local lotou o estádio e criou um clima de final para o duelo. Principalmente após a Chape ter vencido o Santos, em São Paulo na rodada passada.

“Sinceramente, a gente trabalhou muito para este jogo. Sabia o quanto era difícil jogar aqui. A Chapecoense vinha de bela e merecida vitória sobre o Santos. Isso trouxe mais torcida ao jogo. Então, a gente se preparou e respeitamos demais a equipe deles”, disse o técnico Zé Ricardo.

“Conseguimos um resultado sensacional. Não vi os outros resultados, mas certamente, na próxima semana, temos a chance de eliminar de vez o risco de rebaixamento. Vamos tentar nos preparar da melhor forma possível para enfrentar o Internacional”, completou o treinador alvinegro.

Com o resultado, o Botafogo chega aos 44 pontos e pula para a 11ª posição do Campeonato Brasileiro.