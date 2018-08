Zeca Baleiro iniciará turnê ‘O Amor no Caos’ por Curitiba

Redação Bem Paraná

Reconhecido como um dos grandes cantores e compositores brasileiros, Zeca Baleiro desembarca em Curitiba iniciando sua nova turnê “O Amor no Caos”, na Ópera de Arame. Diferente do que costuma fazer, apresentar o show logo após o lançamento de um álbum, desta vez ele vai mostrar ao público antes, canções inéditas que farão parte de um novo trabalho a ser lançado no início do próximo ano. Baleiro, que tem apresentado sua espirituosa visão de mundo em canções, álbuns e shows originais, com melodias de apelo popular, arranjos elaborados e poesia em alta voltagem, irá celebrar junto ao público este novo projeto. O show, que conta com realização da Orth Produções, está com ingressos à venda pelo Disk Ingressos.



No repertório, “O Amor no Caos” vai destacar parcerias inéditas de Baleiro com Frejat, Paulinho Moska, Chico César e o uruguaio Dany Lopez, e importantes canções de sua trajetória com novos arranjos.

Depois de Curitiba, a turnê segue para Porto Alegre (10 de novembro no Teatro da UFRGS), São Paulo (23 de novembro no Credicard Hall), Rio de Janeiro (30 de novembro no Km de Vantagens Hall) e Belo Horizonte (1 de dezembro no Km de Vantagens Hall).

Zeca Baleiro lançou seu primeiro disco, “Por Onde Andará Stephen Fry?”, em 1997. Artista multifacetado, conta na bagagem com 19 CDs, 03 Álbuns Digitais, 8 DVDs, 1 DVD Infantil de animação e vários projetos especiais. Além disso, tem se revelado um sagaz intérprete de outros compositores e se envolvido com novas áreas como a literatura, o teatro e o cinema.

Ao longo da carreira se apresentou em vários países da Europa (Bélgica, Alemanha, França, Itália, Portugal, Espanha e Suiça), África (Cabo Verde e Angola) e América do Sul (Argentina e Uruguai). Teve também álbuns editados em Portugal, Espanha, Argentina e França.

Artista plural, que construiu uma carreira sólida sempre surpreendendo público e crítica a cada trabalho, Zeca Baleiro nasceu em 11 de abril de 1966, em São Luís do Maranhão.



SERVIÇO:

Data: 9 de novembro de 2018 (SEXTA-FEIRA)

Local: Ópera de Arame - (Rua. João Gava, 970).

Horário: Início do show 21h.

Classificação etária: Livre.

Ingressos já à venda nos quiosques do Disk Ingressos nos shoppings Estação, Mueller, Palladium, São José e no site:

Valores:

PLATEIA SILVER - Meia-entrada R$ 100,00 / Inteira R$ 190,00.

PLATEIA GOLD - Meia-entrada R$ 115,00 / Inteira R$ 220,00.

PLATEIA VIP- Meia-entrada R$ 150,00 / Inteira R$ 290,00.

*A taxa administrativa de R$ 10,00 está inclusa no valor.

**A meia-entrada é válida para Doadores de Sangue devidamente comprovados, Estudantes devidamente comprovados, Idosos conforme Lei, PNE, Portador de Câncer e Professor.

***Desconto de 50% no ingresso inteira para Advogados OAB-PR, Cartão Clube Diskingressos&Uningressos, Clube do Assinante Gazeta do Povo e Clube Santa Mônica.