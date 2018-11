Zema e Anastaria disputarão segundo turno em Minas, projeta Datafolha

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A eleição para governador de Minas Gerais sofreu uma reviravolta e Romeu Zema (Novo), 53, que aparecia em terceiro lugar nas pesquisas, chegou à frente no primeiro turno.

Segundo projeção do Datafolha, o segundo turno será entre Zema e o ex-governador e senador Antonio Anastasia (PSDB), 57, que liderava as pesquisas.

Este resultado tirou da disputa o atual governador mineiro, Fernando Pimentel (PT), 67.

A perda do segundo colégio eleitoral do país é um revés para o PT, que contava com o governador no segundo turno para dar palanque a Fernando Haddad (PT).

Zema arrancou na última semana da eleição, batendo Pimentel e Anastasia. Petista e tucano eram os favoritos para o segundo turno, de acordo com as pesquisas de intenção de voto.

O novo cenário também vai exigir nova estratégia dos tucanos, que, no início da semana, acreditavam ser possível liquidar a eleição no primeiro turno e, no pior dos cenários, enfrentar o PT.