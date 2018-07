Zezé di Camargo e Luciano gravam clipe com Larissa Manoela e Lore Improta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Larissa Manoela, Lore Improta e uma pitada de ritmo jamaicano. Esses são os ingredientes escolhidos por Zezé di Camargo e Luciano no clipe da música "Reggae in Roça", gravado nesta quarta-feira (11), em um pesqueiro de Mairinque, no interior paulista.

Lançada pela dupla em abril, a canção, gravada originalmente pela dupla Otávio Augusto e Gabriel, fala de uma patricinha, incorporada pela atriz adolescente que, no clipe, contará com a influência de uma amiga, vivida por Lore, para assumir o estilo do campo —"brejeiro", segundo a dupla.

"A ideia sempre foi colocar duas meninas. Mas assim que gravamos a música, já conseguia ver a Larissa de botina. Falei: 'Essa música é a Larissa. Linda de patricinha, linda de brejeira'. Foi aí que fizemos o convite, e ela topou de cara", conta Luciano, que afirma ter guardado segredo das filhas, superfãs da atriz.

Sem botina, mas com casaco de pele, por conta das gravações, Larissa diz concordar com o cantor. "Eu sou mesmo um pouco das duas, patricinha e da roça. Sou de Guarapuava, lá no interior do Paraná, mas hoje vivo muito em São Paulo. É uma mistura boa", afirma ela, que se disse lisonjeada por ter sido lembrada pela dupla desde o início.

Lore, convidada logo depois para fazer a amiga da patricinha no clipe, também diz ter um estilo bem eclético: nem patricinha, nem brejeira. "Sou largada. Na Bahia, a gente chama de maloqueira. Até tenho esse lado patricinha de fazer unha, cabelo, make, mas gosto muito de conforto. Gosto de tênis, jeans, camisetona".

Apesar da escolha por artistas bastante conhecidas pelo público jovem, Luciano diz que a dupla não pensou nisso inicialmente, mas em compor os personagens. "É importante a participação delas também pela força que têm com esse público teen, mas o objetivo não foi esse. Não precisamos dessa preocupação mais, porque, graças a Deus, temos essa história bastante sólida", afirmou.

Lançado em abril, "Reggae in Roça" não é o único trabalho da dupla com um quê fora do sertanejo, apesar de essa não ser uma preocupação para os irmãos. "Já cantamos uma música meio axé com Ivete Sangalo, forró com a Daniela Mercury e com Dominguinhos e até musica ecumênica com padre Marcelo Rossi", relembra Luciano.

"Acho que o Brasil tem uma miscigenação tão grande, que demorou pra vermos mais misturas, ver Anitta com Matheus e Kauan ou Luan Santana com Anitta. Demorou pra isso acontecer. Quando o produto é bom, a mistura é sempre bem vinda, mas também se não é bom não adianta misturar, não vai perpetuar", completa.