Zezé Di Camargo grava vídeo durante visita a Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - O cantor sertanejo Zezé Di Camargo visitou Jair Bolsonaro e divulgou em suas redes sociais, neste sábado (6), um vídeo em que aparece ao lado do candidato do PSL à presidência.

Na gravação, o artista discute sobre o espaço do presidenciável no horário eleitoral gratuito para a TV -com apenas oito segundos, Bolsonaro fez da internet sua principal plataforma de publicidade.

"Tem candidato que está investindo R$ 60 milhões [na campanha]. A grana que ele [Jair Bolsonaro] investe não dá para comprar um apartamento de classe média", diz.

Enquanto troca um aperto de mão e um abraço com o candidato, o sertanejo diz: "A bandeira do Brasil é verde e amarela, não é vermelha".