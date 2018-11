Zezé Di Camargo, Regina Duarte e outros famosos comemoram eleição de Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Minutos após a definição da eleição do capitão reformado Jair Bolsonaro (PSL) como presidente do Brasil, no começo da noite deste domingo (28), famosos já começam a celebrar o resultado em suas redes sociais.

A atriz Regina Duarte, por exemplo, publicou ao menos 13 postagens em apoio ao candidato ao longo do dia. Na última delas, apenas uma imagem mostrando o resultado parcial das eleições apontando a vitória de Bolsonaro.

O sertanejo Zezé Di Camargo foi outro que se manifestou após a vitória do candidato. Em vídeo publicado em seu Instagram, o cantor afirma que fará o show "mais feliz de sua vida", enquanto acompanha o anúncio da vitória de Bolsonaro na televisão. "Aqui não cabritinho! Aqui você berra!", grita Zezé no vídeo.

O ator Theo Becker publicou vídeo com a legenda "Fora Petezada de merda !! Rua !! Vcs estão fora pra sempre ! Boa viagem para Venezuela !! Ou Cuba vcs escolhem !! Aqui agora é Brasil!! [sic]".

A ex-panicat Carol Dias publicou foto em que aparece de verde e amarelo e as cores do Brasil, com a legenda "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muda Brasil. Nosso cenário precisa mudar. Deus abençoe todos nós", e a hashtag "#JairBolsonaro".

O conde Chiquinho Scarpa, por sua vez, parabenizou o candidato e o governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), em uma montagem com a imagem dos dois políticos lado a lado.

O apresentador da TV Record Luiz Bacci publicou uma foto do capitão reformado e desejou sorte ao candidato durante seu mandato, com a legenda: "Que Deus ilumine seu caminho pra tirar nosso povo dessa situação tão difícil".

"Por um Brasil livre e justo para todos os brasileiros", disse o cantor Netinho em um vídeo publicado após a confirmação da eleição de Bolsonaro. "A era da hipocrisia, da mentira, da atrocidade, acabou!", afirma o músico no vídeo.