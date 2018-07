Zilu leva "príncipe" para Miami e comemora seis meses de namoro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zilu Godói embarcou com o namorado, o fotógrafo e empresário Marco Augusto Ruggiero, para Miami, nos Estados Unidos, no sábado (21). Os dois estão curtindo férias e comemorando também o aniversário de seis meses de namoro.

"Almoço maravilhoso com meu príncipe", escreveu ela, no Instagram. "[Em Miami] com a gata", retribuiu Ruggiero, em uma das legendas.

Sincera como sempre, Zilu admitiu na semana passada que pode se casar com Ruggiero e que não teria problema nenhum em convidar o ex Zezé para cantar na festa.

Esse é o primeiro relacionamento de Zilu depois que anunciou o fim do noivado turbulento com o empresário Marco Antônio Teles. Os dois anunciaram o término após o surgimento de boatos de que Teles teria uma amante.