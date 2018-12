Zoo australiano corta frutas da dieta dos bichos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O zoológico de Melbourne, na Austrália, está revendo a dieta dos bichos, restringindo as frutas.

Segundo o jornal The Sidney Morning Herald, com frutas cada vez mais selecionadas para atender ao paladar dos consumidores, o nível de açúcar desses vegetais é hoje muito mais alto do que as espécies silvestres, o que tem causado cáries nos animais.

O panda-vermelho do zoo teve problemas com dentes podres e hoje, em vez de ameixas, recebe uma espécie de ração nutritiva com pedaços de pêra. Segundo o veterinário do zoológico, ele adora.

O caso chama a atenção para como o consumo global de frutas tem impactado na própria genética desses vegetais. As espécies selvagens passaram por processos de seleção e cruzamento, em busca de um sabor mais doce, frutos maiores e de melhor aparência.