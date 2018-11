Zverev vence Djokovic e conquista o ATP Finals, maior título da sua carreira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O alemão Alexander Zverev, 21, conquistou o título mais importante da sua carreira neste domingo (18), após derrotar o sérvio Novak Djokovic na decisão do ATP Finals, em Londres. O torneio reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Zverev bateu o atual número um do mundo por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3). Nos quatro jogos que havia feito na competição antes da final, o sérvio não havia perdido nenhuma parcial. Ele nem sequer teve seu serviço quebrado no caminho até a decisão.

Neste domingo, porém, Djokovic perdeu o saque quatro vezes, uma no primeiro set e três no segundo. O alemão, então, souber aproveitar suas chances para conquistar o segundo troféu mais importante do circuito profissional.

O Finals está acima dos Masters 1.000, que Zverev já venceu em três ocasiões, e abaixo só dos quatro Grand Slams, em que ele nunca passou das quartas de final.

Hoje 5º colocado do ranking, o atleta já ocupou a 3ª posição da lista. Da chamada nova geração, ele é quem passou a figurar entre os grandes nomes mais rapidamente.

Ainda faltava, no entanto, um troféu de mais expressão. Mas em sua última oportunidade de obtê-lo em 2018, o alemão não deixou ela passar.

Foi apenas a terceira derrota de Djokovic no segundo semestre, período em que ele venceu 35 jogos e conquistou quatro torneios, entre eles Wimbledon e o US Open.