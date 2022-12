Para ter acesso aos produtos e serviços da casa de apostas, você precisa passar pelo 1Win registration. Os usuários autorizados podem solicitar bônus, participar do programa de fidelidade e promoções, realizar transações financeiras, assistir a transmissões de vídeo, acompanhar o status das apostas concluídas e estudar estatísticas e resultados das partidas jogadas. Nesta revisão você aprenderá tudo sobre como abrir e verificar sua conta.

Métodos de registro em 1Win

Há apenas um ano, havia três formas de 1Win registro, mas atualmente apenas duas delas estão disponíveis:

Com um link para seu e-mail. Você precisa digitar seu número de telefone, e-mail, senha, moeda da conta e código promocional (se houver) em um formulário especial.

Com conexão a redes sociais. A autorização via Telegram, Facebook, Google e várias outras plataformas online está disponível no 1Win.

Novos usuários podem abrir uma conta de jogo a partir de um computador ou dispositivo móvel usando a versão desktop ou móvel do site.

Instrução para registro no 1win

A empresa de apostas é regulada por uma licença de eGaming de Curaçao e, portanto, adere a uma política de jogo responsável. Somente adultos que vivem em regiões onde o jogo on-line não é proibido podem utilizar seus serviços. Para criar uma 1Win account você deve:

Abra um formulário de solicitação. Acesse o site da empresa e toque no banner “Concluir registro” na parte superior da página. Escolha como você quer se registrar. A aba “Répido” é para o destinatário de e-mail e a próxima a ela é para autenticação através de redes sociais. Preencha os campos. Forneça seus dados de contato, escolha uma senha segura e selecione uma moeda para os pagamentos. Confirmar o registro. Marque a caixa “Li e concordo com os termos de uso do site” e clique em “Registre”.

Um registro rápido através de redes sociais não leva mais do que 15 segundos. Mas para remover restrições nas transações financeiras e participação em promoções no futuro, você terá que passar um tempo extra preenchendo um pequeno formulário em seu gabinete pessoal.

Registro com 1Win de um telefone celular

A interface do site móvel é quase idêntica à versão completa de 1Win. Portanto, o processo de registro de seu smartphone será o mesmo que em seu PC:

Visite o site 1Win a partir de seu dispositivo móvel; Clique em “Registro” na parte superior da tela; Selecione a aba “Répido” ou “Redes sociais”; Preencha o formulário e concorde com a oferta; Clique no botão de registro.

Regras de registro a 1Win

Todos os residentes sul-americanos que tenham pelo menos 18 anos de idade podem abrir uma conta de jogo a 1Win. O procedimento de registro é padrão, mas você deve prestar atenção aos seguintes pontos para não encontrar quaisquer dificuldades durante a confirmação da identidade:

Autenticidade da informação. Ao preencher o formulário de registro, é necessário fornecer dados autênticos: número de telefone, endereço de e-mail, país de residência, etc. Se não corresponderem às informações contidas em seus documentos durante a verificação da conta, você não poderá verificar sua identidade e receber a retirada.

Escolha da moeda. Você seleciona a unidade monetária que deseja utilizar para liquidação apenas uma vez – durante o registro. Se você especificar, por exemplo, USD ou CAD, você não poderá realizar transações em BRL.

Multi-contas. Um usuário pode ter apenas uma conta. Não abra mais de uma conta para jogar no site e através do aplicativo, já que as contas múltiplas são usadas para enganar. 1Win se reserva o direito de bloquear as contas dos jogadores que tenham violado os termos do Acordo de Usuário.

Verificação a 1Win

A verificação da identidade não é um pré-requisito para jogar jogos na 1Win. Os usuários podem fazer transações financeiras, fazer apostas e jogar jogos de cassino sem verificar sua conta. É necessário verificar as informações pessoais antes da primeira retirada. Para isso, você deve fornecer cópias de:

Passaporte (carteira de motorista);

Documento do verdadeiro local de residência;

Frente e verso do cartão do banco.

Os arquivos são enviados para a equipe de suporte 1Win por e-mail ou anexados ao seu gabinete pessoal. Sua verificação leva de 1 a 5 dias úteis. E se a equipe de apoio não tiver dúvidas ou suspeitas, o jogador tem acesso ao cashout.

Bônus de inscrição de 1Win

O bônus de boas-vindas é uma ótima oferta para novos jogadores que não tenham feito nenhuma transação de conta na 1Win. Eles recebem de 500% até R$7.000 em um depósito inicial. Mas, para participar da promoção, é preciso atender a algumas condições:

Fazer um depósito de pelo menos R$1.250;

Faça um único giro do bônus.

Para desbloquear o dinheiro do presente, você deve apostar em qualquer modo de jogo – pré partida, ao vivo – com uma probabilidade mínima de 3,0. O bônus é apostado em partes: em caso de passar uma aposta, 5% de seu valor nominal irá para a conta principal. O jogador deve cumprir as condições da transferência antecipada de dinheiro no prazo de 30 dias, caso contrário, será perdido.

FAQ

É possível registrar-se com um clique?

Infelizmente, esta opção não está disponível no momento. Os novos usuários podem vincular sua conta às suas redes sociais ou e-mail.

É possível fazer apostas antes da verificação?

Sim, você terá que ser verificado somente antes da primeira retirada.

Eu tenho que criar um perfil separado para jogar do meu telefone?

Não, você não precisa se registrar novamente no site móvel e no aplicativo. Acesse o sistema usando os detalhes da conta criada anteriormente.

Por que eu preciso verificar?

De acordo com as regras do acordo de usuário 1Win pode aceitar somente adultos de 18-21 anos. A verificação é necessária para verificar a idade e para combater as contas múltiplas.

O que devo fazer se eu esquecer minha senha?

Abra o formulário de login clicando em “Login” e siga o link “Esqueceu sua senha? Digite seu número de telefone ou endereço de e-mail e clique em “Enviar”. Após alguns segundos, você receberá instruções sobre como redefinir a senha antiga.