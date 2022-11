Acontece na noite deste domingo, 20, a 50ª edição do American Music Awards. O evento será no Microsoft Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos e terá transmissão ao vivo e exclusiva do canal pago TNT. Os cantores Vitão e Day Linms serão responsáveis por comandar o Esquenta TNT, enquanto a cerimônia principal terá a apresentação e comentários de Dane Taranha e Phelipe Cruz. A tradução simultânea ficará a cargo de Robert Greathouse.

A partir das 21h30 será possível acompanhar a premiação, que terá apresentações de Anitta, indicada na categoria Artista Feminina Latina Favorita, P!nk, Bebe Rexha e David Guetta, Imagine Dragons, Meghan Trainor, JID, Ellie Goulding e Carrie Underwood. Os artistas Charlie Puth, Stevie Wonder e Ari Lennox ainda farão um medley de Lionel Richie, homenageado da noite.

Outros astros presentes serão Dove Cameron, Tems, Wizkid, Yola, GloRilla e Lil Baby. No dia 21 de novembro, a TNT irá reexibir na íntegra a premiação e na quarta-feira, dia 23 de novembro, a partir do meio-dia, o canal TNT Séries reapresentará o AMAs na íntegra.

O destaque desta ano do AMA é Bad Bunny, com oito indicações, incluindo a principal: Artista do Ano. A lista de recordistas da edição segue com Beyoncé, Taylor Swift e Drake com seis indicações, e Adele, Harry Styles e The Weeknd com cinco cada.