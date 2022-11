A cartunista Laerte Coutinho cancelou a participação que faria na CCXP22. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira, 30, em uma publicação no Twitter do evento. Na edição do ano passado, que aconteceu online por conta da pandemia, Laerte foi a grande homenageada.

De acordo com a publicação, apesar da presença da artista ter sido cancelada, a mesa que ela participaria no Artists’ Valley está mantida. O encontro terá a participação de Rafael Coutinho.

A CCXP22 acontece de 1º a 4 de dezembro e conta com painéis importantes com presença de grandes produtoras e plataformas de streaming como Netflix, Disney, Paramount, HBO.