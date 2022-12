Pétala Barreiros saiu de A Fazenda 14 nesta segunda-feira, 5. A irmã da influenciadora, Yanka Barreiros, confirmou a informação com uma publicação nas redes sociais.

Ela disse que a família de Pétala entrou com uma liminar pedindo pela saída da peoa do reality show da Record TV. O anúncio veio apenas um dia depois de Deolane Bezerra, aliada da influenciadora, desistir do programa.

“É com muita felicidade e euforia que eu estou postando aqui para vocês: a Pétala saiu de A Fazenda, graças a Deus! Eu não estou acreditando ainda. A gente entrou com a liminar, deu certo. Ligaram e falaram que ela está a caminho de casa. É oficial!”, contou Yanka nos Stories do Instagram.

Com vídeo nos Stories do Instagram, Deolane também comemorou: “Vem, meu amor! Vem para o mundão. Vem, amiga, que é Copa!”.

Na sede, os peões ficaram surpresos com a notícia. Moranguinho acreditou que a saída de Pétala estava relacionada com a hospitalização de Solange Bezerra, mãe de Deolane, que fez com que a advogada desistisse do programa.

O Estadão tentou contato com a assessoria de imprensa da emissora para um posicionamento, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço permanece aberto para manifestação.