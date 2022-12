Após fazer o primeiro anúncio de ministros do seu governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, a partir de agora, o escolhido para comandar o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, poderá falar sobre o “mercado”, e disse também esperar que fale sobre problemas sociais. “Espero que Haddad fale sobre mercado, mas também falar sobre as necessidades do povo, problemas sociais”, disse, acrescentando o mesmo sobre os outros anunciados nesta sexta-feira, 9.

“Que (Flávio) Dino (Justiça) fale sobre Polícia Federal. O Múcio (Monteiro, da Defesa), como vai lidar com os militares”, disse Lula a jornalistas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Ao comentar sobre o trabalho que terá Rui Costa à frente da Casa Civil, o presidente eleito elogiou a passagem dele no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no posto. “Rui Costa, (que fale sobre) como vai dar conta de exercer função que foi exercida por Dilma com grandeza excepcional”, afirmou.

O presidente eleito reforçou ainda que depois de sua diplomação, marcada para o dia 12, irá terminar a montagem ministerial, e que para isso terá conversas sobre quantidade de ministérios e secretárias durante o fim de semana.

“Terei conversa sobre quantidade de ministérios e secretarias, mas esses (anunciados hoje) estão definidos e não tem mudança nenhuma. Até domingo à noite, irei definir”, disse Lula.