O que é o Princípio de Pareto?

O termo é originalmente um termo econômico, cuja essência é que 20% do esforço pode atingir 80% de sucesso. O princípio nasceu no início do século 20, e ainda é popular hoje. O princípio 20/80 é de aplicação bastante ampla. É difícil imaginar um campo de atividade, ou mesmo uma área da vida, que não possa fazer uso deste método. O economista e sociólogo italiano Vilfredo Pareto notou este padrão. Ele estudou a distribuição de terras em seu país de origem, quando calculou a lei 20/80, que acabou se tornando a lei de Pareto.

20/80 – início das apostas

Descobrimos qual é este princípio e que ele pode ser aplicado em quase qualquer lugar. Agora vamos ver exatamente como os apostadores podem aplicar a Lei de Pareto.

Para começar, você deve estar preparado para fazer uma aposta. Afinal de contas, dar quantidades fabulosas de dinheiro a todos os apostadores e em todos os eventos esportivos seguidos é uma estratégia tão ruim. Esta abordagem insanavelmente preguiçosa e pouco profissional é o último insulto à aposta.

A primeira coisa que você precisa fazer é escolher uma casa de apostas confiável, idealmente uma que ofereça a possibilidade de usar seus serviços via smartphone. Desta forma você está sempre ciente do que está acontecendo com suas apostas. A mobilidade significa muito hoje em dia.

Passar algum tempo em uma educação de qualidade em apostas. Há uma série de conceitos e princípios com os quais você deve se familiarizar se quiser lucrar com as apostas, não apenas com a adrenalina.

Saiba o que é a margem do bookmaker. Leia sobre as probabilidades e o que elas são. Saber como funciona o escritório de uma casa de apostas também será útil. Não é muito, e seu jogo será muito melhor apenas a partir deste conhecimento.

Treinamento esportivo

Aproveitando os conselhos do parágrafo acima, você terá 80% de seu tempo livre, e os 20% que você gasta se preparando para apostar lhe trarão aquela cobiçada taxa de sucesso de 80%. Agora é a hora de puxar o esporte para cima.

Agora, o próximo passo para o profissional é escolher uma modalidade esportiva. Não se espalhe e aposte em tudo. Escolha um ou mais esportes que lhe interessem mais e nos quais você tenha pelo menos um pouco de conhecimento ou deseje entender. É muito mais fácil prever como a equipe jogará se você souber o que esperar do jogo e de seus participantes.

Não custa nada obter algumas informações sobre os participantes também, especialmente antes de eventos esportivos importantes. Descubra se há alguma lesão e, em caso afirmativo, qual o impacto que ela pode ter no jogo que se aproxima. Verifique o calendário esportivo de sua equipe favorita. Não se esqueça das condições climáticas na data do evento esportivo no qual você está apostando, elas também são de grande importância.

Tipos de apostas

Existe hoje uma gama inimaginável de apostas esportivas. Em primeiro lugar, é fisicamente impossível tocar tudo. Em segundo lugar, é impraticável se você estiver interessado em ter lucro. Dê uma olhada nos tipos mais populares de apostas. Considere o quanto você está disposto a ser arriscado. Para cada esporte, há diferentes tipos de apostas que lhe atenderão da melhor maneira. Não escolha um tipo de aposta para todas as disciplinas escolhidas. É melhor gastar um pouco de tempo antes de apostar, em vez de perder todo o seu tempo tentando ganhar de volta.

Alguns dos tipos mais populares de apostas esportivas:

Aposta única

Sistema

Express

Apostas em Parlay

Apostas múltiplas

Se você estiver disposto a correr um grande risco, talvez queira experimentar as apostas múltiplas. Isto lhe dará adrenalina e, se o resultado for positivo, você terá um verdadeiro deleite. Os iniciantes preferem apostas simples no início. Todo apostador tende a apostar na distância. É por isso que, olhe não apenas para cada aposta individualmente, mas para a sua como um todo. O que quer que você escolha, familiarize-se com as nuances de sua aposta escolhida.

O Princípio de Pareto aplica-se a muitas áreas da vida, se não a todas. Neste artigo, nós ilustramos como você pode aplicá-lo às apostas. Mesmo que você esteja apenas começando sua jornada no mundo das apostas esportivas, a aplicação deste método o tornará muito mais profissional do que alguns apostadores que, insensatamente, desperdiçam suas finanças uma e outra vez, esperando pelo sucesso. A propósito, as estatísticas mostram que cerca de 80% dos apostadores são aqueles que apostam no impulso e não trabalham em seus erros. Enquanto os 20% restantes não negligenciam a análise e terminam com resultados positivos.